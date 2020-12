Wonder Egg Priority: Anime original revela información antes de estreno en 2021

Tanto el sitio web como la cuenta de Twitter oficial del anime original Wonder Egg Priority compartieron un vídeo en donde se reveló el cast, staff, artistas que interpretarán los temas, fecha de estreno e historia de la serie animada que llegará el 12 de enero de 2021 a las pantallas de Japón.

El anime de Wonder Egg Priority está basado en un guión original, es decir no adapta algún manga o light novel.

La historia original concebida para el anime de Wonder Egg Priority comienza cuando la protagonista, una chica de 14 años llamada Ai Ohto, escucha una misteriosa voz mientras camina de noche. Esta voz le entrega un huevo con la instrucción de que si quiere cambiar el futuro debe ‘creer en si misma y romperlo’.

Entre el staff anunciado para el anime que se estrenará en 2021 está taracod como artista conceptual, Yuta Yamazaki como director asistente, Yusuke Kawakami como director de acción así como DE DE MOUSE y al bajista de Clammbon, Mito como compositores musicales. Las cuatro actrices principales de voz interpretarán el tema oficial de Wonder Egg Priority: ‘Anemoneria’.

Wonder Egg Priority: Anime original que llegará en 2021

Cabe mencionar que el anime de Wonder Egg Priority es una obra original por lo que no adapta la historia de ningún medio sino que esta es el primer proyecto en el que el guionista Shinji Nojima desarrolla una serie desde cero tras haber trabajado en populares live action como KōKō Kyōshi, Ie Naki Ko (Homeless Child), y Takane no Hana.

Te recomendamos leer: Netflix anuncia todo el ANIME que estrena en 2021

Es así que el anime de Wonder Egg Priority engrosa la lista de series que debutarán durante enero de 2021 en Japón. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca esta serie para traerte lo más reciente de su llegada a Latinoamérica.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!