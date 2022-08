Wattpad WEBTOON Studios presenta su nueva división de animación

Sera Tabb se une a la empresa como Directora de Televisión Global, Taylor Grant dirigirá Animación Global y Lindsey Weems Ramey fue ascendida a Directora de Cine Global, informó hoy (26 de agosto de 2022) Wattpad WEBTOON Studios.

El estudio también ha agregado roles clave en Finanzas y Asuntos Legales, con Criswell Fiordalis como Jefe de Finanzas y Estrategia, y Austin Wong como Jefe de Asuntos Legales y Comerciales. Sigue leyendo La Verdad Noticias para conocer más información.

Comunicado de Wattpad WEBTOON Studios

Actualización de Wattpad WEBTOON Studios

Wattpad WEBTOON Studios, el brazo editorial y de entretenimiento global impulsado por fanáticos para WEBTOON y Wattpad, anunció hoy su nueva división de Animación y una serie de contrataciones y promociones clave en las áreas de cine y televisión internacional.

Así, la ejecutiva Sera Tabb se une a la empresa en calidad de Directora de Televisión Global, Lindsey Weems Ramey fue ascendida a Directora de Cine Global y Taylor Grant liderará la recién formada división del estudio como Director de Animación Global.

Los tres ejecutivos reportarán al recién nombrado director de Entretenimiento Global del estudio, el productor de cine y televisión David Madden, quien supervisa el desarrollo, la producción y las ventas para los negocios globales de televisión, cine y animación de la empresa.

“Millones de fanáticos de todo el mundo se han enamorado de la narración de Webtoon y Wattpad”, dijo Aron Levitz, presidente de Wattpad Webtoon Studios.

Aron agregó: “Estas son narrativas increíbles que han creado comunidades de fans masivas alrededor del mundo, construidas alrededor de narradores creativos cuyo trabajo está cambiando la perspectiva de los cómics y la ficción en todas partes”.

“Hemos reunido un equipo de clase mundial para llevar este contenido al mercado y brindar a esas comunidades de fanáticos sus historias favoritas en nuevos formatos”, continuó diciendo Aron Levitz.

El presidente de Wattpad Webtoon Studios concluyó: “Con David a la cabeza y Sera, Taylor y Lindsey al frente de nuestras divisiones recién formadas, continuaremos creando algunas de las propiedades de entretenimiento más emocionantes del planeta”.

Como Directora de Televisión Global para Wattpad WEBTOON Studios, Tabb supervisará todos los aspectos del desarrollo en la creciente lista de adaptaciones de novelas web de Wattpad y el catálogo de propiedad intelectual de Webtoon.

Anteriormente, se desempeñó como Vicepresidente Sénior de Desarrollo en Picture Perfect Federation, trabajando en las áreas de cine y televisión contribuyendo creativamente a la adaptación de varios proyectos, incluyendo la película ganadora del Oscar CODA.

También trabajó en el área de desarrollo de televisión en Global Road y ha ocupado posiciones ejecutivas en Skydance Media, Sony Pictures Television y United Talent Agency. Es egresada del Peter Stark Producing Program de la Universidad del Sur de California (USC).

A medida que la empresa Wattpad Webtoon Studios continúa fortaleciendo su área de desarrollo y producción, Lindsey Weems Ramey ha adquirido responsabilidades adicionales como Directora de Cine Global.

Desde su integración al antiguo Wattpad Studios en 2018 como Directora de Desarrollo de Contenido y Producción, Ramey ha jugado un rol significativo en el desarrollo de contenidos nacionales de internacionales para Wattpad WEBTOON Studios.

Sus trabajos recientes incluyen el próximo largometraje Float, de Wattpad WEBTOON Studios, Lionsgate, Collective Pictures y Brightlight Pictures, basado en la exitosa novela romántica homónima de autoría Kate Marchant.

La película será protagonizada por Andrea Bang (Kim’s Convenience, Luce) junto a Robbie Amell (The Flash, The Babysitter, The Duff), quien además es productor. Ramey también trabajó en la exitosa serie de streaming de Netflix, A Través de mi Ventana, basada en la novela de Wattpad escrita por Ariana Godoy.

Nueva división de animación en Wattpad Webtoon Studios

Imagen: Lore Olympus (Webtoon)

Wattpad WEBTOON Studio también ha formado una nueva división Global de Animación, la cual estará a cargo de Taylor Grant, antiguo director de WEBTOON Studios.

En este recién creado rol, Grant supervisará el desarrollo de propiedad intelectual en todos los proyectos de cine y televisión animados, además trabajar como productor ejecutivo de Lore Olympus, una adaptación de la historia de Webtoon de Rachel Smythe que está siendo coproducida con The Jim Henson Company.

Como la plataforma de cómics digitales más grande del mundo, WEBTOON es el hogar de algunos de los títulos y creadores de cómics más importantes, lo que brinda a Wattpad WEBTOON Studios una ventaja única en el área de la animación.

Con fandoms globales integrados e historias a largo plazo con un fuerte potencial de franquicia, varios cómics digitales de WEBTOON se han convertido en los favoritos de los fanáticos como series de anime.

Tower of God (6.2 mil millones de visitas en WEBTOON), Noblesse (5 mil millones de visitas en WEBTOON) y The God of High School (4.8 mil millones de visitas en WEBTOON) ya han cautivado a fans de todo el mundo en Crunchyroll, HBO Max y otras plataformas. Grant se desempeñó como ejecutivo de desarrollo comercial en los tres proyectos.

La extensa carrera de Grant en la industria del entretenimiento y los cómics lo ha visto como ejecutivo de desarrollo de Stan Lee Media, director de operaciones de la costa oeste de Miramax y escritor galardonado. Grant escribió el exitoso cómic Rot & Ruin, con más de 13 millones de lecturas en WEBTOON.

Comenzó su carrera escribiendo para la industria del entretenimiento infantil en compañías como Nelvana y Saban Entertainment, esta última donde fue cocreador de la serie animada Monster Farm, y fue contratado para ayudar a desarrollar los Mighty Morphin Power Rangers. Grant también es dos veces finalista del premio Bram Stoker por su trabajo en ficción especulativa.

Apoyando a Grant y a la nueva División de Animación se encuentra el recién contratado Director de Desarrollo Sydney Bright, quien anteriormente fungió como Director de Desarrollo y Productor de Seriously Digital Entertainment.

Además, se encargó de supervisar equipos de animación y desarrollo como Creador Ejecutivo en de la empresa galardona con el premio Emmy, Studio Bento Box Entertainment, donde trabajó en programas como Bob’s Burgers y Brickleberry.

La empresa también nombró jefe de Finanzas y Estrategia a Criswell Fiordalis quien anteriormente ocupó varios roles de estrategia y operaciones en Hello Sunshine, MRC y Lionsgate.

Austin Wong fue confirmado como jefe de Asuntos Legales y Comerciales después de liderar equipos legales en varias empresas canadienses de medios y entretenimiento, incluyendo Corus Entertainment, WildBrain y Rhombus Media.

Jess Brinder, director de Desarrollo de Negocios Internacionales, Bego Robles, directora de Desarrollo Internacional, y Ellen Kuni, directora de Producción y Publicidad de Entretenimiento.

Wattpad WEBTOON Studios continúa aumentando su presencia en Hollywood y los mercados de entretenimiento internacionales, con más de 100 proyectos en desarrollo o producción en todo el mundo, un número creciente de éxitos en las pantallas y asociaciones recientes con ViacomCBS International Studios, Fremantle, y muchos más.

