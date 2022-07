Watashi no Shiawase na Kekkon comparte nuevo tráiler y visual del anime

KADOKAWA lanzó un nuevo tráiler de la historia de la próxima adaptación al anime de Watashi no Shiawase na Kekkon (My Happy Marriage). También se reveló una imagen clave de verano con Miyo Saimori y Kiyoka Kudo.

Kinema Citrus es la productora de animación, mientras que Reina Ueda y Kaito Ishikawa interpretan a los personajes principales Miyo Saimori y Kiyoka Kudou respectivamente.

La Verdad Noticias informó anteriormente sobre la adaptación al anime de Watashi no Shiawase na Kekkon en abril de este año.

Asimismo, se espera que la serie se estrene en octubre de 2022 en plataformas de streaming como Crunchyroll. Otros lanzamientos para otoño de este año son Urusei Yatsura, Mob Psycho 100 III y más.

El staff principal de la animación japonesa incluye a Yuudai Kubota (ID:INVADED asistente de dirección) como director, Sachiko Yasuda ( directora de animación en jefe de Gekijouban Shoujo Kageki Revue Starlight) como diseñadora de personajes.

Ami Satou (guionista de 22/7), Takahito Oonishi (guionista de The Strongest Sage With the Weakest Crest) y Momoka Toyoda (guionista de Shadows House) como compositores y guionistas de la serie.

Imagen especial de Watashi no Shiawase na Kekkon

Te puede interesar: Kodansha Manga Awards: Oshi no Ko y Sousou no Frieren entre los 14 nominados

A Abo Takao (director de la primera temporada de The Rising of the Shield Hero) se le atribuye la ambientación y la supervisión. A continuación, te compartimos detalles sobre la obra original.

Las novelas ligeras Watashi no Shiawase na Kekkon (My Happy Marriage), escritas por Akumi Agitogi e ilustradas por Tsukiho Tsukioka, comenzaron en 2019 y tienen cinco volúmenes a partir de julio de 2021. Los libros se publican bajo el sello Fujimi L Bunko de Kadokawa. Una adaptación a manga de Rito Kohsaka comenzó en 2018.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!