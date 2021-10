Darling in the FranXX continúa ganando mucha popularidad a pesar de que no han habido más noticias sobre su nueva temporada, misma que incluso podría recrearse con un tipo de wallpaper de Darling in the FranXX en específico, y ese sería el tipo que trata de adivinar lo que se viene en la segunda fase de la serie.

En La Verdad Noticias te hemos hablado de los datos más importantes que debes conocer sobre la serie, la cual se ha convertido en uno de los animes más aclamados de los últimos años debido a su trama futurista, la cual cada vez se asemeja más a la realidad.

Ahora te hablaremos de los wallpapers más populares de la serie, los cuales en su mayoría son inspirados en las episodios de Darling in the FranXX más impactantes que tiene la primera temporada, la cual es la única hasta el momento.

Wallpaper de Darling in de FranXX de Zero Two

Los wallpapers de Zero Two son los más populares

Ya hemos confirmado la popularidad del personaje al ver una infinidad de cosplays de Zero Two, y en wallpapers también la piloto de Strelitzia es una de las más populares, ya que es una de las más fuertes de la serie, además de que cuenta con uno de los diseños más llamativos, razón por la cual los fans le hacen muchas imágenes.

Asimismo, no sólo incluyen a Zero Two, sino que en algunos de los más elaborados incluso incluyen a Hiro, a quien 002 llama ‘Darling’, y es el segundo parásito que le ayuda a pilotar el FranXX durante sus luchas contra los klaxosaurios.

Wallpaper de Darling in de FranXX en gif

Personaliza tu celular con estos fondos

Este tipo de wallpapers animados tiene mucha popularidad entre los fans, especialmente si se trata de escenas de peleas en el anime, y si sabes qué es un mecha en darling in the FranXX, sabrás que estas son verdaderamente impactantes, y puedes tenerlas en tu celular en formato gif.

Cabe mencionar que estas imágenes son un poco más complicadas de hacer, por lo que no son tantas como los wallpapers de ediciones en escenas estáticas de la serie, sin embargo las pocas que existen se han vuelto de las favoritas de los fans.

¿Cuántas temporadas son de Darling in the FranXX?

¿Ya viste la primera temporada de este anime?

Hasta el momento el anime sólo cuenta con una temporada, y se dijo que la segunda temporada de Darling in the FranXX podría llegar en otoño de 2022, pues el manga ya cuenta con ocho volúmenes desde su primera emisión el 14 de enero de 1028, teniendo como último lanzamiento el 26 de enero de 2020.

Cabe mencionar que la espera ha creado un nuevo tipo de wallpaper de Darling in the FranXX, donde los fans crean en las imágenes posibles escenarios que podrían presentarse en la nueva temporada, aunque por el momento sólo son fanarts.

