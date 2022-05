WIT Studio celebra su décimo aniversario con nuevo tráiler de sus animes

WIT Studio ha lanzado un video especial del décimo aniversario antes de su próxima exposición "WIT STUDIO 10th Aim Higher". El video presenta un montaje de escenas y materiales de producción de varios animes producidos y coproducidos por la compañía.

Algunos de los animes que aparecen en el video incluyen a Attack on Titan: Shingeki no Kyojin, Kabaneri of the Iron Fortress, The Rolling Girls, After the Rain, The Girl from The Other Side y The Ancient Magus' Bride.

El estudio de animación japonés WIT Studio se fundó en junio de 2012. Sus primeras producciones fueron la primera temporada de Attack on Titan (que contó con la asistencia de producción de Production IG) y la película de anime Hal, ambas estrenadas en 2013.

La compañía es una subsidiaria de IG Port junto con estudios como Production IG y Signal.MD. Su presidente es George Wada, quien también es vicepresidente ejecutivo de Production IG. Para más información, puedes visitar el sitio web oficial de WIT Studio aquí.

Visual de "WIT STUDIO 10th Aim Higher"

La exposición "WIT STUDIO 10th Aim Higher" se llevará a cabo en la fábrica Parco de Tokio del 27 de mayo al 20 de junio. Contará con animación clave y otros materiales de producción.

Por otra parte, Spotify celebra Studio MAPPA con un regalo por su 10º aniversario, estudio de animación que animó la temporada final de Shingeki no Kyojin.

Finalmente, La Verdad Noticias te comparte que el video de aniversario también mostró títulos recientes de WIT Studio como: Bubble (distribución con Netflix), Vampire in the Garden (distribución con Netflix) y SPY x FAMILY (coproducción de Cloverworks), Owari no Seraph, Vinland Saga, Great Pretender, Vivy: Fluorite Eye’s Song, Ranking of Kings, entre otras más.

