WIT Studio: “The Girl from the Other Side” duplica su meta en Kickstarter

Cuando WIT Studio anunció en Kickstarter su próximo anime (largometraje) The Girl from the Other Side, esperaba recaudar al menos $27,620 dólares. Después de solo un día, el proyecto ya duplicó esa cantidad y los fanáticos lo están celebrando en redes sociales.

La cuenta oficial de Twitter del proyecto confirmó que el objetivo se cumplió ayer por la mañana, agradeciendo a los fanáticos por su rápido apoyo. Para los no iniciados, The Girl from the Other Side cuenta la historia de un mundo en el que viven una niña humana, Shiva, y un “Maestro” maldito, no humano.

The Girl from the Other Side es un cuento fascinante que parece un cruce entre un libro de imágenes y un poema. La película producida por WIT Studio tendrá una duración de una hora y se lanzará el 10 de marzo de 2022.

WIT Studio agradece a los fanáticos en Twitter

The Girl from the Other Side: Descripción

“En un mundo dividido entre el Interior y el Exterior, a los que viven en ambos reinos se les dice que nunca pasen al otro lado, para que no sean maldecidos. Una joven llamada Shiva vive al otro lado, en una aldea vacía con un guardián demoníaco conocido solo como ‘Maestro’”.

“Aunque los dos tienen prohibido tocarse, parecen compartir un vínculo que trasciende sus apariencias dispares. Pero cuando Shiva deja el cuidado de Shiva para buscar a su abuela, el secreto detrás de su misterioso arreglo de vida sale a la luz”, se lee en el sitio oficial.

Si todavía estás buscando más anime de WIT Studio, La Verdad Noticias te invita a conocer la siguiente lista de series. Algunas como Shingeki no Kyojin son mundialmente famosas, mientras que otras como Great Pretender innovaron con historia original en Netflix.

Attack on Titan (2013)

The Rolling Girls (2015)

Owari no Seraph (2015)

Kōtetsujō no Kabaneri (2016)

Vinland Saga (2019)

Great Pretender (2020)

