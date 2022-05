WIT Studio, CloverWorks, Shueisha, y Aniplex se unen en la nueva empresa JOEN

Los estudios de producción de animación WIT STUDIO y CloverWorks trabajarán junto con el editor Shueisha y el productor Aniplex y entre sí a través de una compañía recientemente anunciada llamada JOEN.

Fundado este mes, se describe que JOEN se enfoca en “la producción de arte y animación” y que estará involucrado en la planificación y producción de “series de televisión, largometrajes y clips cortos”.

El productor de CloverWorks, Yuuichi Fukushima, y el cofundador de WIT STUDIO, Tetsuya Nakatake, ambos productores de la coproducción en curso de WIT STUDIO y CloverWorks, SPY x FAMILY, son los directores representantes de la compañía.

La declaración de visión de JOEN afirma que la empresa tiene como objetivo "colaborar con estos estudios para construir un nuevo modelo de negocio, en el que las ganancias se devuelvan a los creadores".

Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que WIT Studio celebra su décimo aniversario con un nuevo tráiler de sus proyectos de anime como Vinland Saga, Shingeki no Kyojin, Mahou Tsukai no Yome, entre otros más.

CloverWorks es conocido por series de anime como Darling in the Franxx, The Promised Neverland, Horimiya, Wonder Egg Priority y la exitosa adaptación del manga Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru (My Dress-Up Darling) que puedes ver desde las plataformas de streaming Crunchyroll y Funimation.

El sitio web de la compañía JOEN también dice que, además de trabajar con WIT STUDIO y CloverWorks, la nueva empresa en conjunto tiene la intención de "utilizar las conexiones de la industria proporcionadas por ellos para expandir su alcance”.

JOEN agregó que también buscará “colaborar con varios estudios, productores y creadores para construir un marco que les permita priorizar esos involucrados en el proceso de producción”. ¿Qué piensas de esta colaboración entre WIT Studio, CloverWorks, Shueisha y Aniplex?

