Voz de Satoru Gojo admite que no es su personaje favorito de Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen se ha convertido en una de las series de anime más populares, y el debut de su primera película solo ha consolidado aún más esa reputación. En estos días, todos los ojos están puestos en los hechiceros, cortesía de Yuji y Yuta, pero hay otro personaje que mantiene a los fanáticos enganchados.

Podría decirse que Satoru Gojo es el personaje más popular de toda la serie en este momento, pero su actor de voz realmente no capta el atractivo. Anteriormente, en La Verdad Noticias compartimos que Gojo es uno de los personajes más fuertes del universo anime.

Seiyuu habla de Satoru Gojo

Imagen: Studio MAPPA / Satoru Gojo

Durante una entrevista reciente en el extranjero, Yuichi Nakamura (voz de Satoru Gojo en japonés) rompió su punto de vista sobre Gojo cuando habló con Oricon. Fue allí donde el veterano actor dijo que no se entusiasma con Gojo, pero eso se debe a una razón muy específica.

"No lo siento. No lo entiendo", dijo Nakamura cuando se le preguntó sobre la popularidad de Gojo en Jujutsu Tech. "La razón no es por Gojo, pero fundamentalmente, cuando interpreto a un personaje, siempre pienso que estoy interpretando a una persona".

Continuando, Nakamura explicó que su visión de Gojo tiene que ser diferente a la de los demás. Para poder interpretar al hechicero, tiene que convertirse en Gojo, y el héroe no es alguien que compraría su propio bombo.

"Trato de no pensar en lo que es atractivo de ese personaje... Creo que el encanto viene del punto de vista de una tercera persona... y es información superflua cuando me convierto en el personaje. No le presto mucha atención".

Claramente, Nakamura está dedicado a su papel y su método evita que experimente la exageración de Gojo. Puede disfrutar de la atención de todos los fanáticos, pero al final, Gojo es simplemente una persona para él cuando Nakamura entra a la cabina de grabación.

Sin embargo, esto no significa que el actor no tenga favoritos en el anime Jujutsu Tech. La estrella tiene un favorito, y puede que no sea quien esperarías: "De hecho, soy fanático de [Kento] Nanami. Me doy cuenta de lo difícil que es explicar por qué un personaje es tan genial".

¿Cuántas temporadas tiene Jujutsu Kaisen?

El anime Jujutsu Kaisen tiene 1 temporada disponible en Crunchyroll, una plataforma de streaming especializada en anime. Por otra parte, te recordamos que el manga creado por Gege Akutami continúa en publicación.

