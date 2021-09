Vista previa de My Hero Academia episodio 113 inicia el Arco de Guerra

El anime de My Hero Academia finalmente ha llegado a su último episodio de la temporada 5, y con la entrada más reciente de la serie ha puesto fin a la lucha entre la Liga de Villanos y el Meta Liberation Army. ¡Advertencia de spoilers!

Lo anterior no solo creó un grupo mucho más poderoso de villanos en el anime, sino que ahora parece que se están preparando para su próximo gran movimiento sobre los héroes. A medida que se enteran de lo que sucedió, sus preparativos también comienzan para el eventual conflicto.

El episodio 111 revela el trágico origen de Tomura Shigaraki y el villano no solo se ha vuelto mucho más fuerte, sino que la amenaza a la que se enfrentan es mucho más aterradora de lo que podrían estar preparados los héroes actualmente. A continuación, te compartimos la vista previa del episodio 113 de Boku no Hero Academia.

My Hero Academia episodio 113 spoilers

Según lo compartido por el usuario @Atsushi101X en Twitter, la vista previa del episodio 113 muestra que toda una guerra se está preparando para estallar. El episodio final de la temporada 5 se titula "The High, Deep Blue Sky" y aquí veremos los cambios realizados por los héroes.

Anteriormente, el anime de Studio BONES abordó los arcos de "Endeavor Agency" y "My Villain Academia" en un orden diferente al del manga original de Kohei Horikoshi. Eso significa que debe hacerse algo de limpieza en el episodio final, mientras se deja todo listo para la sexta temporada.

¿Cuándo sale la temporada 6 Boku no Hero?

La temporada 6 de Boku no Hero llegaría en 2022-2023

La temporada 6 de Boku no Hero Academia aún no tiene fecha oficial de lanzamiento. Sin embargo, el programa tiene suficiente material de manga original para hacer un regreso pronto. La sexta temporada de anime podría ser durante la mitad de 2022, o incluso a principios de 2023.

La temporada 5 reveló que Shigaraki se volverá aún más fuerte y su conexión con All For One será la clave. Dicho lo anterior, la sexta temporada se ha vuelto aún más intrigante y La Verdad Noticias te recuerda que puedes ponerte al día con el anime de My Hero Academia en Crunchyroll.

