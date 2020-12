Videojuego Fate/Grand Order tendrá 'Carnival', un OVA de dos temporadas en 2021

El videojuego móvil recibirá un OVA que estará dividido en dos temporadas de anime que se transmitirán a lo largo del 2021 a partir de junio. El staff detrás de la producción de la serie Fate/Grand Carnival publicó un vídeo promocional en su cuenta oficial de Twitter.

Junto al vídeo promocional se reveló este nuevo arte con los personajes que aparecerán en el OVA de Fate/Grand Carnival.

De igual forma se reveló un nuevo póster para este OVA de Fate/Grand Carnival estableciendo las fechas en que se estrenarán las dos partes: el dos de junio la primera y el 25 de agosto de 2021 en Japón.

Entre el elenco de este OVA divido en dos partes de Fate/Grand Carnival se reveló a Kana Ueda como Ishtar, Ayane Sakura como Queen Medb, Ayako Kawasumi como Artoria Pendragon y Mysterious Cat X así como Chiwa Saitou como Chevalier d’Éon.

OVA de Fate/Grand Carnival fue anticipado

Cabe mencionar que el anuncio del OVA de Fate/Grand Carnival cumple con los teasers anticipados que fueron promocionados bajo el nombre de ‘Fate/Grand Order Completely New Short Anime’ este diciembre 2 y 24.

Es así que el videojuego móvil recibirá el OVA Fate/Grand Carnival en dos temporadas este 2021. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca el estreno de esta serie de anime para traerte lo más reciente.

