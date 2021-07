Ver panel de Dragon Ball Super en Comic-Con 2021

El sitio web oficial, dedicado exclusivamente al próximo evento, afirma que el panel especial arrojará algo de luz sobre la próxima película de Dragon Ball Super. Toei Animation confirmó que se está produciendo una nueva película de DBS y que se lanzará en algún momento de 2022.

Sin embargo, el estudio aún no ha revelado ninguna información sobre la trama, los personajes ni nada por el estilo de la película. Bueno, después de una larga espera, podríamos aprender algo sobre la película de la franquicia que estará presente en la Comic-Con 2021.

Dragon Ball Super en Comic-Con 2021

Foto: Comic-Con en Twitter

El sitio web oficial de Dragon Ball para Comic-Con At Home 2021 confirmó que la Sra. Masako Nozawa, la voz de Goku, adornará el panel con su apariencia. Además de Nozawa, el Sr. Akio Iyoku, el jefe del equipo de DB en SHUEISHA, y el productor de la película, el Sr. Norihiro Hayashida, también estaría disponible en el panel.

El anuncio del panel dice que se reunirán para hablar sin parar sobre la nueva película de anime para 2022. Por lo tanto, los fanáticos pueden aprender algo de la "información más candente" y algo de acción detrás de escena.

¿Cómo mirar Dragon Ball en Comic-Con?

El evento especial de Dragon Ball para Comic-Con At Home 2021 se pondría en marcha a las 2:00 a.m. del sábado 24 de julio (JST). Sin embargo, el evento comenzará el viernes 23 de julio a las 10 a.m. PDT (hora del Pacífico) para los fanáticos en Occidente. Y se puede ver el evento en vivo en el canal oficial de YouTube de Comic-Con.

Según el anuncio, el panel estará en vivo durante una hora, que incluye una actuación especial en vivo del músico Hironobu Kageyama. Si estás ansioso por aprender algo sobre la próxima película del anime shonen Dragon Ball Super, asegúrate de no perderte el próximo evento. La Verdad Noticias te compartirá más detalles de la serie japonesa en el futuro.

