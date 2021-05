Ver el anime de los 7 Pecados Capitales en orden con todas su temporadas

El manga de Nakaba Suzuki, también conocido como Nanatsu no Taizai o The Seven Deadly Sins, es uno de los títulos más populares del género shonen. El anime de los 7 Pecados Capitales fue producido por A-1 Pictures hasta la temporada 3 y Studio DEEN se hizo cargo hasta la quinta temporada.

Los fanáticos deben ver un total de cinco temporadas de la serie de anime junto con varias OVA y dos películas (la segunda aún por estrenar). Netflix considera los 4 episodios especiales de “Los indicios de la Guerra Santa” como temporada 2.

A continuación, La Verdad noticias te comparte una guía completa para ver en orden el anime de The Seven Deadly Sins, nombre de sus cinco temporadas y sus dos largometrajes que son complemento a la historia original.

¿Cómo ver el anime de los 7 Pecados Capitales en orden?

¿Cómo ver el anime The Seven Deadly Sins correctamente?

Para ver correctamente Nanatsu no Taizai en orden se debe seguir cronológicamente a las cinco temporadas. La película 1 se debe ver después de la temporada 3, pero no influye de forma canónica en la historia; simplemente fue lo último producido por el estudio A-1 Pictures. Mira el orden completo abajo:

Temporada 1: Los Siete Pecados Capitales (24 episodios)

OVA 1: Ban, el bandido

OVA 2: La hora de diversión de los héroes -Compilación de historias extra-

Temporada 2: Los indicios de la Guerra Santa (4 episodios especiales)

Temporada 3: Resurrección de los diez mandamientos (24 episodios)

OVA 3: Heroes' Frolic

Película 1: Siete Pecados Capitales - Prisioneros del Cielo

Temporada 4: La ira imperial de los dioses (24 episodios)

Temporada 5: Dragon's Judgement (24 episodios)

Película 2: The Seven Deadly Sins - Cursed By Light (2 de julio de 2021)

¿Qué significa Sate Sate Sate?

(Foto: Studio DEEN) Meliodas, Capitán de los Siete Pecados Capitales

Las frase “Sate Sate Sate” es del idioma japonés y significa “haber haber haber” o “veamos veamos veamos”. Es una frase o muletilla que dice Meliodas de forma recurrente en el anime de los 7 Pecados Capitales. Yuki Kaji, voz de Eren Jaeger original, la dice con un tono gracioso cuando el Capitán de los Sins debe acudir a la acción.

¿Dónde ver los 7 Pecados Capitales temporada 4?

Los fanáticos pueden ver la temporada 4 de Nanatsu no Taizai en el sitio oficial de Netflix. La plataforma de streaming tiene la serie de anime como exclusiva. Ofrece varias opciones de subtítulos o doblajes (español latino, castellano, inglés) en las primeras 4 temporadas. Aún no hay fecha exacta para ver el anime de los 7 Pecados Capitales temporada 5.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!