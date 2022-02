Ver Attack on Titan Episodio 80; spoilers y horarios de estreno

Ver Attack on Titan Episodio 80; spoilers y vista previa del anime confirmada

Después de ver el episodio de la semana pasada, los fanáticos de Attack on Titan están esperando ansiosamente que salga el Episodio 5 de la temporada 4, parte 2. Bueno, aquí está todo lo que necesitas saber sobre el tiempo de lanzamiento del próximo episodio.

Toda la comunidad de anime se quedó rascándose la cabeza después de presenciar el final del episodio anterior de AOT. Zeke llevó a Eren Jaeger dentro de los recuerdos de Grisha, pensando que él era el que tenía el control de todo. Sintió que podía mostrarle a Eren todo lo que estaba mal en los ideales de Grisha.

Sin embargo, Zeke se sorprendió al darse cuenta de que su padre amaba a su segundo hijo. De hecho, Grisha era un hombre cambiado dentro de los muros, y solo quería que su familia sobreviviera cuando los muros fueran destruidos.

Incluso entonces, Grisha no se atrevió a matar a la familia del Rey Reiss hasta que Eren lo manipuló para seguir adelante con su misión. Ahora, todos están ansiosos por ver a quién más manipuló Eren a lo largo de su viaje. Anteriormente, La Verdad Noticias compartió el cambio de Eren Jaeger explicado.

¿Cuándo sale Attack on Titan Episodio 80?

Foto: MAPPA / Shingeki no Kyojin Episodio 79

El Episodio 80 de Shingeki no Kyojin (episodio 5 de la temporada 4 parte 2) está programado para lanzarse en todo el mundo el domingo 6 de febrero de 2022 a las 12:45 PST (hora del Pacífico).

Dado que es un lanzamiento de transmisión simultánea, el tiempo de lanzamiento del episodio variará según su ubicación. Entonces, aquí está el tiempo de lanzamiento exacto para el Episodio 80 de Attack on Titan para diferentes regiones:

Hora del Pacífico: 12:45 PM. PST (6 de febrero)

Hora central: 2:45 PM CST (6 de febrero)

Hora del este: 3:45 PM EST (6 de febrero)

hora británica: 8:45 PM GMT (6 de febrero)

Hora europea: 21:45 CET (6 de febrero)

Hora india: 2:15 AM IST (7 de febrero)

Los nuevos episodios del anime Shingeki no Kyojin están disponibles para ver en Crunchyroll y Funimation. Ambas plataformas obtienen la versión subtitulada de los nuevos episodios de anime horas después de su transmisión en Japón.

¿Shingeki no Kyojin tendrá otro final en anime?

Desde que mangaka completó el manga AoT, los fanáticos no pueden dejar de pensar si habrá un nuevo final para el anime. Sin arruinar la historia, digamos que varios lectores de manga no estaban contentos con la forma en que Hajime Isayama terminó la historia de Shingeki no Kyojin.

Ahora, los fanáticos del anime no conocen exactamente el final, por lo que no pueden esperar una nueva conclusión de la historia. Sin embargo, los fanáticos que han leído el manga están buscando incluso las más mínimas señales en el anime, posiblemente insinuando un final diferente. Puedes encontrar el manga de Attack on Titan en Kodansha.

