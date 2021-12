Vegeta es la mejor parte del arco de Granola en Dragon Ball Super

El último arco del manga de Dragon Ball Super, "Granola the Survivor", ha sido bastante épico en alcance y ambición, presentando un nuevo personaje y una especie fundamental (Granola, el último cerealiano).

El manga también debutó algunos nuevos villanos fundamentales (The Heeters), nuevos poderes y transformaciones, una expansión revolucionaria de la tradición en torno a las Esferas del Dragón y flashbacks reformulado por completo el personaje del padre de Goku, Bardock.

Sin embargo, incluso con todo eso sobre la mesa, parece que hay un consenso general entre los fanáticos de Dragon Ball: Vegeta es la mejor parte del arco de Granolah. Echa un vistazo a continuación para ver por qué los fanáticos están enamorados de Vegeta (nuevamente) después de los últimos eventos del manga de Toyotaro y Akira Toriyama en MANGA Plus:

Vegeta es lo mejor en Granola the Survivor

La escena que mostramos arriba, demuestra cuánta reverencia tiene Toyotaro por Vegeta como personaje, dándole este momento de enfrentamiento occidental al estilo de Lee Marvin.

Vegeta es tan popular en este momento, que aparentemente no siempre es algo bueno. Incluso la escena mencionada anteriormente tiene un profundo significado de conexión con los nuevos poderes Ultra Ego de Vegeta.

Vegeta es tendencia de redes sociales

Los fanáticos no solo aman el papel de Vegeta en el arco de Granola por razones superficiales: el arco de Granola ha hecho un trabajo de carácter sutilmente profundo para mostrar cómo el estado mental y la historia de Vegeta son clave para la próxima evolución de sus poderes.

Aunque hay un problema de la forma Ultra Ego de Vegeta, los fanáticos están seguros que llegará el momento de resolverlo y así veremos una nueva evolución de personaje en Vegeta. ¿Qué piensas de Vegeta en el arco de Granola?

¿Dónde puedo leer el manga de Dragon Ball Super?

Puedes leer el manga de DBS en MANGA Plus o VIZ Media. Recientemente, The Granola Arc ha revelado que su villano principal es Gas, el pequeño y travieso ejecutor de la familia criminal The Heeters.

Ahora que Gas ha utilizado las Esferas del Dragón para convertirse en el guerrero más fuerte del universo, es posible que Vegeta tenga que ser el “Jugador Más Valioso” que dé un paso al frente para ayudar a Granola (y Goku) a ganar la pelea. La Verdad Noticias también informó anteriormente, que las Esferas del Dragón en Dragon Ball Super son las más poderosas.

