Vegeta de Dragon Ball Super enfrenta a Omni Man de Invincible en arte viral

Los fanáticos de Akira Toriyama saben lo que se necesita para pelear con Vegeta de Dragon Ball Super, y no se necesita tanto. El Saiyajin está listo para volar en cualquier momento, y se enfrentará a casi cualquiera.

Por supuesto, Vegeta mantendrá todo su poder bajo llave a menos que aparezca un oponente digno, por lo que los fanáticos han pasado años enfrentando al Saiyan en partidos hipotéticos. Y ahora, parece que el malo detrás de Invincible ha arrojado su guante.

En Reddit, el usuario Malick34 decidió mostrar este nuevo “headcanon match” o lucha crossover para el fandom de ambas series. Como puedes ver a continuación, el artista dibujó un boceto de cómo se vería Vegeta si se peleara con Omni Man de Invincible, y la pieza en sí es hermosa.

Vegeta de Dragon Ball Super vs Omni Man

Foto: Reddit - Malick34 "Vegeta vs Omni Man"

Vegeta se muestra a la derecha con un puño echado hacia atrás mientras su otra mano se extiende hacia adelante. El Saiyajin tiene su agarre fuerte alrededor de la cara de Omni Man, y el villano Invencible parece furioso.

La sangre mancha su rostro, y el cabello peinado de Omni Man está en total desorden mientras trata de escapar del agarre de Vegeta. Por supuesto, la popularidad de Omni Man solo se ha disparado en los últimos tiempos.

La serie animada de superhéroes Invincible es la que elevó al villano, y los fanáticos del programa quedaron desconcertados por su comportamiento retorcido. En pocas palabras, Omni Man es un luchador sediento de sangre, pero parece que Vegeta realmente está mostrando al villano quién está a cargo aquí.

Te invitamos a leer una predicción sobre Saitama de One Punch Man vs Invencible y quién de estos personajes ganaría. Después de todo, Vegeta de Dragon Ball Super no es el único guerrero que haría sufrir a Omni Man.

¿Dónde ver Invincible serie animada?

La primera temporada de Invincible está disponible para ver en Amazon Prime, y ya se han ordenado dos temporadas adicionales. El último de los ocho episodios de la primera temporada aterrizó en el servicio de transmisión el 30 de abril. Invincible es un superhéroe de Image Comics Universe creado por Kirkman y el artista Cory Walker.

Dependerá de ti decidir quién gana este partido. Vegeta tiene sus propios orígenes oscuros, y mató a muchas personas con la esperanza de llevarlas a cabo. En estos días, Vegeta se alinea con los héroes de Dragon Ball la mayoría de las veces, pero sus formas salvajes todavía están escondidas en lo más profundo.

No dudaría en soltar a Omni Man, y el villano Invencible merece precaución. Como uno de los Viltrumites más poderosos que existen, es un extraterrestre duro. Pero cuando se trata de lujuria por la batalla, bueno, Vegeta de Dragon Ball Superlo tiene en la bolsa. La Verdad Noticias te recuerda que el manga Dragon Ball Super nivela a Vegeta cerca del poder de Beerus.

