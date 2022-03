Vampire in the Garden de WIT Studio llega a Netflix este verano

El césped no siempre es más verde en Vampire in the Garden, el nuevo anime de Netflix que tiene previsto su estreno en la plataforma a mediados de mayo. La historia sigue a los humanos después de perder una guerra contra los vampiros en un frío invierno. Ahora, protegidos por un muro de luz en un pequeño pueblo, deberán repeler a posibles invasores para intentar vivir en paz.

El tráiler muestra uno de los puntos de inflexión en la historia, en el que la protagonista Momo está en medio de un colapso vocal sobre la situación del mundo cuando se da cuenta de que hay un vampiro mirándola fijamente. El anime Vampire in the Garden de WIT Studio llegará a Netflix el 16 de mayo de 2022.

Momo y este vampiro, Fine, están dispuestos a formar un vínculo ya que creen que existe un lugar llamado "Edén" en el que los vampiros y los humanos pueden coexistir. El problema es que un pacto es virtualmente imposible ya que el depredador y la presa aún viven después de la guerra, y ciertamente serán el objetivo a lo largo de su viaje.

El tráiler de Vampire in the Garden también revela que los vampiros de la historia se inclinan más por sus orígenes clásicos de terror, en los que tienen encuentros violentos con humanos que a menudo no logran salir con vida.

También aparecen criaturas extrañas y mortales, lo que sugiere que el reino de las bestias místicas en la historia podría no estar limitado a los chupasangres. La Verdad Noticias te comparte más detalles a continuación.

Foto: WIT Studio / Netflix - Vampire in the Garden

Vampire in the Garden está dirigida por Ryotaru Makihara, quien dirigió The Empire of Corpses y también trabajó en la inmensamente popular serie de anime Attack on Titan, que también trata sobre la humanidad al borde de la extinción que enfrenta amenazas sobrenaturales.

El diseño de personajes es de Tetsuya Nishio, quien ha trabajado en una lista de animes populares, incluidos Naruto, YuYu Hakusho, Cowboy Bebop y Evangelion. La sinopsis oficial es la siguiente:

“El fatídico encuentro de un humano y la reina vampiro puede cambiar el mundo. De WIT STUDIO y un equipo de talentosos creadores llega 'Vampire in the Garden'. Un frío invierno, la humanidad perdió su batalla con los vampiros, y con ellos, la mayor parte de lo que llamaron hogar”.

Vampire in the Garden llega a Netflix el 16 de mayo

“Una pequeña población de supervivientes creó un muro de luz en un pequeño pueblo para protegerlos y darles un lugar donde vivir en paz. El protagonista, Momo, vive una vida reprimida pero aún desea coexistir con el enemigo, los vampiros. Bien, la reina vampiro, una vez amó a los humanos y desapareció del campo de batalla”.

“Mientras la guerra hace estragos en la ciudad de los humanos, los dos tienen un fatídico encuentro. Érase una vez, humanos y vampiros vivían en armonía en un lugar llamado Paraíso. Esta es la historia de una joven y un vampiro en un viaje para encontrar el Paraíso”. Vampire in the Garden se estrena este verano en Netflix.

