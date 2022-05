Vampire in the Garden: Netflix comparte escena con diferentes doblajes del anime

Netflix ha lanzado otro clip de Vampire in the Garden, que se estrenará el 16 de mayo. El nuevo clip "Midnight Vampire Attack" muestra a la protagonista humana Momo dejando su ciudad natal mientras los vampiros lanzan un asalto a una torre de luz construida por humanos.

El clip anterior de Vampire in the Garden de Netflix, mostraba a Momo tratando de escapar de la mansión de la reina de los vampiros Fine mientras los vampiros se enfrentaban a robots pilotados por humanos. Ahora puedes escuchar los diferentes doblajes desde el YouTube oficial de Netflix Anime:

¿Quién animó Vampire in the Garden de Netflix?

Vampire in the Garden es una producción de WIT Studio con Ryoutarou Makihara (Neko ga Kureta Marui Shiawase, The Empire of Corpses) como director, Hiroyuki Tanaka (Attack on Titan Temporadas 2-3, co-director asistente) como asistente de dirección y Tetsuya Nishio (diseñador de personajes de Boruto: Naruto Next Generations) como diseñador de personajes y director de animación en jefe.

El resto del personal incluye a Satoshi Takabatake (co-diseñador artístico de Tribe Nine) y Kazushi Fujii (Ranking of Kings, diseñador de arte) como directores de arte y Yoshihiro Ike (Shadowverse Flame) como compositor de música.

El elenco original incluye a Megumi Han como Momo y Yuu Kobayashi como Fine. Mientras tanto, La Verdad Noticias te recuerda que WIT Studio y CloverWorks están trabajando en el exitoso anime SPY x FAMILY transmitido en Crunchyroll.

Visual de Vampire in the Garden / Netflix y WIT Studio

Netflix describe Vampire in the Garden como: “Un frío invierno, la humanidad perdió su batalla con los vampiros, y con ellos, la mayor parte de lo que llamaron hogar. Una pequeña población de supervivientes creó un muro de luz en un pequeño pueblo para protegerlos y darles un lugar donde vivir en paz”.

“La protagonista, Momo, vive una vida reprimida pero aún desea coexistir con el enemigo, los vampiros. Fine, la reina vampiro, una vez amó a los humanos y desapareció del campo de batalla. Mientras la guerra hace estragos en la ciudad de los humanos, los dos tienen un fatídico encuentro”.

“Érase una vez, humanos y vampiros vivían en armonía en un lugar llamado Paraíso. Esta es la historia de una joven y un vampiro en un viaje para encontrar el Paraíso”, compartió Netflix desde el sitio oficial para Vampire in the Garden.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!