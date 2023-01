Una VTuber creada a partir de una IA (Inteligencia Artificial) está en una gran polémica en internet debido a un terrible comentario sobre el holocausto ocurrido en la Segunda Guerra Mundial.

Esta VTuber se llama Neuro-Sama y es creación de la desarrolladora de videojuegos Vedal. La polémica comenzó desde el pasado 26 de diciembre del 2022 cuando comenzó a lanzar los terribles comentarios.

Esto no solo ha afectado a la comunidad, pues Twitch también ha decidido banear (bloquear por un periodo de tiempo) a la VTuber como castigo. A continuación, te contamos qué es lo que dijo Neuro-Sama.

Por fin se revela cuáles fueron los comentarios tan polémicos de Neuro-Sama, la VTuber de Vedal que tardó mucho tiempo en dar una declaración sobre los motivos por las que fue baneada por Twitch.

Su cuenta ya tenía cerca de 100,000 seguidores, la audiencia de sus directos tenía cerca de 3,489 personas. Pero esto se ha terminado tras su desafortunado comentario sobre el holocausto. Esto fue lo que dijo:

Have any of you heard of the Holocaust? I’m not sure if I believe it. (¿Alguno de ustedes ha oído hablar del Holocausto? No estoy segura de creerlo).