VIDEO: Shingeki no Kyojin trae de vuelta a Sasha en la temporada final

La primera mitad de la temporada final de Shingeki no Kyojin, comenzó centrándose en el otro lado del conflicto con una inmersión profunda en el país de Marley. Fue aquí donde los fanáticos conocieron a Gabi Braun, a quien le habían enseñado toda su vida que los eldianos al otro lado del mar eran todos monstruos y que ella era una de las "buenas" destinadas a luchar a favor de Marley.

Por lo tanto, terminó haciendo uno de los movimientos más grandes de la serie, matando a alguien del otro lado. Este alguien resultó ser el personaje favorito de los fanáticos, Sasha Braus, y desde entonces los fanáticos habían estado lanzando todo tipo de odio hacia Gabi.

Sin embargo, a medida que continuaba la segunda parte de la temporada final, pareció iniciar un nuevo arco de redención para Gabi, ya que sus ojos ahora se están abriendo a los horrores a los que ayudó a contribuir en la temporada final del anime Attack on Titan.

El regreso de Sasha en Shingeki no Kyojin

El episodio 81 del anime Attack on Titan ha llevado el viaje de Gabi a un nuevo nivel con una gran conexión entre un momento de gracia salvadora y Sasha Braus que ella había matado. Puedes ver el clip gracias a @errorzyntax en Twitter.

Gabi entra en acción después del comienzo de Rumbling en el episodio 81. Ella sale a rescatar a Falco de las garras de Survey Corps, y en el proceso pronto se ve atrapada en una ola de ataques de los Titanes que Zeke había activado antes.

Mientras avanza por la ciudad, se encuentra con la familia de Sasha cuando Kaya (con quien Gabi tuvo una gran discusión en la primera mitad de la temporada) pronto fue inmovilizada por un Titán que se acercaba.

Al ver esto, Gabi se lanza a la acción y rápidamente saca al Titán (que tiene una cara muy familiar). Es aquí donde Gabi se parece más a Sasha, quien una vez ayudó a Kaya de la misma manera.

Es otro gran ejemplo de cómo Gabi está comenzando a recuperarse en una dirección más heroica mientras reflexiona sobre los errores que cometió antes, y esta emotiva devolución de llamada a Sasha ayuda a consolidar esto a medida que continúa la temporada final. Por otra parte, Attack on Titan revela el verdadero objetivo de Eren Jaeger.

¿Por qué odian a Gabi?

Foto: MAPPA / Shingeki no Kyojin

Los fans y muchos personajes de Attack on Titan odian a Gabi por haber asesinado a Sasha Braus. Sin embargo, las acciones de la joven han cambiado desde que llegó a la isla Paradis donde todos los habitantes son eldianos como ella. Tras el episodio 81, Shingeki no Kyojin: Attack on Titan establece un nuevo Titán Cambiante con su amigo Falco Grice.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!