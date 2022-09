Uzaki chan wa Asobitai parece no finalizar y los japoneses están cansados

Según informó Kudasai, parece que el capítulo más reciente del manga Uzaki chan wa Asobitai (Uzaki-chan Wants to Hang Out!) escrito e ilustrado por Take, incluyó más desarrollo entre la pareja de Hana Uzaki y Shinichi Sakurai.

En el capítulo anterior, Sakurai se desmayó al ver “la lindura” de Uzaki. Así que la nueva actualización comenzó a mostrar los “avances de sus interacciones”. Pero, ¿por qué se está hablando tanto del nuevo capítulo del manga Uzaki-chan wa Asobitai?

Kudasai explicó que una escena del manga se compartió en un popular foro de comentarios en Japón, en donde muchos fanáticos comentaron estar decepcionados con el desarrollo entre Uzaki y Sakurai. Sigue leyendo La Verdad Noticias para conocer los comentarios:

Japoneses molestos con Uzaki chan wa Asobitai

Imagen: Fujimi Shobō / Uzaki-chan wa Asobitai!

Imagen: Fujimi Shobō / Uzaki y Sakurai

“¿Esta basura todavía no ha terminado?”

“Vaya, leer esto me destruye el cerebro”.

“Ya perdí la esperanza de que esto termine pronto”.

“Creo que el mínimo avance es todavía mejor que esas comedias románticas en donde no avanzan nada”.

“No veo ninguna mejora en el arte, ¿no lleva suficiente tiempo publicando esto?”

“Cuando Kaguya-sama estableció como debían tratarse las relaciones amorosas entre dos protagonistas, todo lo demás, incluyendo esto, se volvió patético de ver”.

“Ya lo dijo Rumiko Takahashi, “la comedia romántica termina cuando la pareja principal se vuelven novios”.

“¿Hay algún grupo de edad que todavía lee este tipo de basura?”

“Ni siquiera otra controversia feminista podría volver este manga interesante”

“De hecho, la controversia de los carteles de donación de sangre fue lo único que ayudó a este manga a ser relevante. Los otakus solo lo usaron para su odio feminista, nunca estuvieron interesados en el manga como tal”.

“¿Enserio esto se sigue vendiendo como para que el anime tenga una segunda temporada? No es que los Blu-ray tuvieran muchas ventas”.

“Normalmente las comedias románticas terminan en el momento en el que la pareja se vuelven novios, pocas como Kaguya-sama siguen siendo relevantes después de eso”.

Sinopsis de Uzaki-chan wa Asobitai!

Crunchyroll transmite la animación japonesa y la describe como tal: “Shinichi Sakurai va a la universidad, no le molesta ser un solitario introvertido y no le importa lo que piensen los demás. La voluptuosa Hana Uzaki de segundo año no puede semejante cosa”.

“Alegre como ella sola, se propuso hacer que él sea más social. A él le gusta su compañía, y dejó que sea su amiga. ¿Es posible pasarla bien con los demás tanto como estando solo?” Por otra parte, Uzaki-chan wa Asobitai Temporada 2 se estrena en otoño de 2022.

