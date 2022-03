Uzaki-chan wa Asobitai Temporada 2 lanza tráiler y visual con sus personajes

La próxima segunda temporada del anime Uzaki-chan wa Asobitai Temporada 2, que se estrenará este año, recibió una imagen teaser y un nuevo video que presenta a los nuevos personajes del programa.

Además, el sitio web oficial del anime reveló que el título japonés de la segunda temporada es Uzaki-chan wa Asobitai! ω, con "ω" pronunciándose como "taburu". Los nuevos personajes son todos miembros de la familia del titular Hana Uzaki. Incluyen a Yanagi Uzaki (Seina Kato), Fujio Uzaki (Hideo Ishikawa) y Kiri Uzaki (Yuuko Sanpei).

La primera temporada del anime Uzaki-chan Wants to Hang Out! se estrenó en 2020. El anime se basa en el manga de comedia romántica publicado en Kadokawa por Take, que comenzó en 2017 y tiene siete volúmenes tankoubon a partir de agosto de 2021.

El manga está serializado en la revista digital Dora Dora Sharp en Nico Nico y se publica bajo el sello Dragon Comics Age. En otra información, La Verdad Noticias te recuerda que Crunchyroll unifica su contenido con Funimation Global Group.

El personal que regresa de la temporada 1 incluye a Miura Kazuya como director, Takashi Ooshima como compositor de la serie y Manabu Kurihara como diseñador de personajes. ENGI sigue siendo el estudio de producción de animación. El elenco que regresa incluye a:

Naomi Oozora como Hana Uzaki.

Kenji Akabane como Shinichi Sakurai.

Ayana Taketatsu como Ami Asai.

Tomoya Takagi como Sakaki Itsuhito.

Yousuke Akimoto como Akihiko Asai.

Saori Hayami como Tsuki Uzaki.

Funimation describe el anime Uzaki-chan wa Asobitai como: “El estudiante universitario Shinichi Sakurai solo quiere estar solo, pero la estudiante de segundo año Hana Uzaki ve como su misión evitar que se sienta solo”.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!