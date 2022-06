Uzaki-chan wa Asobitai Temporada 2 anuncia fecha de estreno en nuevo tráiler

Uzaki-chan wa Asobitai Temporada 2 ha lanzado su primer avance numerado, que revela una ventana de lanzamiento de otoño de 2022 y muestra una vista previa de la canción de apertura "Ichi-go Ichi-e Celebration" de Kano y Uzaki-chan. También se lanzó una imagen clave.

Además, también se anunció una celebración de cumpleaños para el titular Uzaki-chan. Se lanzará una ilustración especial de Uzaki el 7 de agosto, y su atuendo se determinará a través de los votos de los fanáticos.

Las opciones de vestimenta son cosplay de gato, sirvienta estilo diner americano, estilo camiseta masculina, traje blanco de una pieza y sombrero de paja de trigo, y bailarina estilo árabe. El período de votación finalizará el 1 de julio. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más detalles de la animación japonesa.

También se alienta a los fans a publicar comentarios e ilustraciones en Twitter con el hashtag #宇崎ちゃんバースデー (Cumpleaños de Uzaki-chan), con fecha límite el 25 de julio. El sitio web del anime sugiere que estas publicaciones pueden usarse para una colaboración con Uzaki.

La primera temporada de Uzaki-chan wa Asobitai se emitió en 2020. El anime se basa en el manga de comedia romántica publicado en Kadokawa por Take, que comenzó en 2017 y tiene ocho volúmenes tankoubon a partir de marzo de 2022. Está serializado en la revista digital Dora Dora Sharp en Nico Nico. y se publica bajo el sello Dragon Comics Age.

Crunchyroll describe el anime Uzaki-chan wa Asobitai como: “El estudiante universitario Shinichi Sakurai solo quiere estar solo, pero la estudiante de segundo año Hana Uzaki ve como su misión evitar que se sienta solo”.

El personal que regresa de la temporada 1 incluye a Miura Kazuya como director, Takashi Ooshima como compositor de la serie, Manabu Kurihara como diseñador de personajes y director de animación en jefe, y Satoshi Igarashi de Tokyo Logic como compositor musical. ENGI sigue siendo el estudio de producción de animación.

Los nuevos nombres incluyen a Satoshi Ohkubo (director de arte asistente de The Dungeon of Black Company) como director de arte, Haruko Nobori (The Greatest Demon Lord Is Reborn as a Tipical Nobody) como diseñador de color, y Yuusuke Yamamoto (compositor de PuraOre! Pride of Orange) como director de fotografía.

Además, Yuri Morita y Tatsuya Yano y Naoki Tani (de HANO) de The Detective Is Ready Dead se unen a Igarashi como compositores de música, mientras que Shinichiro Fukumoto está ayudando a Kazuya con deberes de dirección.

Masahiko Suzuki (diseñador de personajes de Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games Is Tough for Mobs) y Shinpei Koikawa (diseñador de personajes de Phantasy Star Online 2: Episode Oracle) son el director de animación en jefe que asumirá las funciones de director de animación en jefe.

Te puede interesar: Uzaki chan wa Asobitai el anime en tendencia que no te puedes perder

Foto: ENGI / Uzaki-chan wa Asobitai Temporada 2

Mientras tanto, el elenco que regresa del anime de comedia Uzaki-chan wa Asobitai Temporada 2 incluye a Naomi Oozora como Hana Uzaki, Kenji Akabane como Shinichi Sakurai, Ayana Taketatsu como Ami Asai, Tomoya Takagi como Sakaki Itsuhito.

Yousuke Akimoto como Akihiko Asai y Saori Hayami como Tsuki Uzaki. Los nuevos miembros del reparto incluyen a Seina Kato como Yanagi Uzaki, Hideo Ishikawa como Fujio Uzaki y Yuuko Sanpei como Kiri Uzaki. Uzaki-chan wa Asobitai Temporada 2 llegará este otoño.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!