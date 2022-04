Usuarios de TikTok enojados con SPY x FAMILY por “sexualizar” a Anya Forger

Según información de Kudasai, el lanzamiento del anime SPY x FAMILY en el servicio de streaming Crunchyroll se convirtió en uno de los mejor calificados de la temporada Primavera 2022. Sin embargo, una escena se hizo viral en TikTok por otras razones.

Resulta que el pasado 9 de abril surgió un video en TikTok por el usuario @antarcticite1 y este no dudó en compartir una crítica sobre la escena de Loid Forger cargando a su hija adoptiva Anya Forger tras aprobar el exámen de ingreso a su escuela.

Como puedes ver en el video de TikTok, el usuario comentó lo siguiente: “I hate the way they sexualise the little girl in the show whenever she’s with her dad (Odio la forma en que sexualizan a la niña en el programa cada vez que está con su padre)”.

TikTok viral sobre Anya de SPY x FAMILY

Fuente: Video en TikTok por el usuario @antarcticite1

La justificación del TikToker fue que “Anya Forger se sonroja en la escena y esto significó que la están sexualizando“. El video recibió comentarios de opiniones divididas, ya que algunos tomaron la crítica de “mal gusto” y que fue “hecha por alguien que no conoce la historia del anime”.

Como hay personas que comenzaron a ridiculizar el video de TikTok, parece que la intención de llamar la atención (hacerse viral) se consiguió en sus primeros días de publicación. Al momento de redactar este artículo en La Verdad Noticias, notamos que supera 1.9 millones de reproducciones. Anteriormente, el programa se hizo viral con un primer vistazo al anime.

Algunos de los comentarios sobre el video fueron: “Debe de estar bromeando”, “Si lo vez de forma sexual, entonces déjame decirte que el del problema eres tú”, “¿Cómo ves esta escena y llegas a esa conclusión?”, “No veo la sexualización”, “Estas a tiempo de decir que es bait”, “Por eso nadie toma en cuenta las opiniones de esta red social”.

¿Cuántos episodios tiene el anime SPY x FAMILY?

Recordemos que el anime tendrá un total de 25 episodios y desde el pasado 9 de abril se puede ver el programa con subtítulos en español en Crunchyroll. El manga original de Tatsuya Endo comenzó a publicarse en el sitio web MANGA Plus de Shueisha desde marzo de 2019 y su formato físico cuenta con más de 12.5 millones de copias en circulación.

Los episodios con doblaje en español latino llegarán desde el 24 de abril a Crunchyroll y tienen un elenco conformado por los actores Miguel de León (Loid Forger), Romina Marroquin (Yor Forger) y Elizabeth Infante (Anya Forger).

Finalmente, te compartimos que el anime SPY x FAMILY revela su calendario de producción con WIT Studio y Cloverworks. Los episodios pares (2,4,8, etc) serán por parte de CloverWorks, mientras que los impares (1,3,5, etc) por WIT.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!