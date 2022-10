Urusei Yatsura y más animes llegan a HIDIVE este otoño de 2022

Varias series nuevas llegarán al servicio de transmisión de anime, HIDIVE, este otoño. Entre ellos estará la adaptación más reciente de un manga clásico de los años 70 a 80.

Los fanáticos de Urusei Yatsura han estado esperando mucho la última adaptación, pero HIDIVE ha anunciado próximas series adicionales para el servicio.

HIDIVE es un servicio de transmisión de anime asociado con Sentai Filmworks, que es propiedad de AMC Networks a partir de enero de 2022. Desde 2017, el servicio ha brindado a los fanáticos del anime Dubcasts (doblajes de transmisión simultánea) y algunas series exclusivas que no se encuentran en otros sitios de transmisión de anime como:

Tokyo Mew Mew New

Yuki Yuna is a Hero: The Great Mankai Chapter

Gakuen Basara: Samurai High School

Urusei Yatsura se unirá a los estrenos de otoño 2022, ya que la exitosa serie de Rumiko Takahashi trae de vuelta a Invader Girl Lum. Takahashi también es conocido por crear Inuyasha y Ranma 1/2, los cuales también tuvieron adaptaciones de anime populares.

La Verdad Noticias te comparte que la serie está siendo presentada a los fanáticos por los directores y el equipo de producción detrás de JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind.

Sumire Uesaka expresará a Lum, mientras que Hiroshi Kamiya (la voz de Levi en Attack on Titan) hará la voz de Ataru Moroboshi. La serie de anime anterior se lanzó en 1981 y duró hasta 1986, por lo que traerá la historia de Takahashi a toda una nueva generación de espectadores.

¿Qué más hay de nuevo para HIDIVE?

Series anime que se estrenan en HIDIVE este otoño de 2022.

Además de Urusei Yatsura, HIDIVE también anunció varias adquisiciones de series recientemente. Estos incluyen:

Bibliophile Princess

Akiba Maid War

Fomento de Climb: Next Summit

My Master Has No Tail

Love Flops

The Eminence in Shadow

Management of a Novice Alchemist

Muchas de estas series son adaptaciones de manga y novelas ligeras. Bibliophile Princess es un drama histórico producido por el estudio Madhouse que produjo NANA y Death Note. Es una serie de Josei que se serializa desde 2018 y se estrena en Norteamérica desde 2020 gracias a J-Novel Club.

My Master Has No Tail adapta la serie seinen de Kodansha del mismo nombre por TNSK. The Eminence in Shadow, se basa en la exitosa serie de novelas ligeras isekai de Daisuke Aizawa, que ha sido publicada en inglés por Yen Press.

Por el contrario, Akiba Maid War es un anime original de PA Works (Ya Boy Kongming!) y Cygames (Zombie Land Saga), que se centra en los maid cafés y se desarrolla en 1999 en Akihabara.

Love Flops es también una serie original que mezcla ciencia ficción y comedia romántica. Es creado por KADOKAWA, conocido por Made in Abyss y No Game, No Life. Esta variada alineación presenta muchas opciones para los fanáticos del anime de diferentes géneros.

No obstante, el mayor atractivo sigue siendo la nueva adaptación de Urusei Yatsura de Rumiko Takahashi, que los fanáticos finalmente tendrán la oportunidad de ver este otoño junto con estas otras adaptaciones de anime y series originales en HIDIVE.

