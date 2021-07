Un editor de Demon Slayer salvó la icónica técnica de Tanjiro

Cuando Tanjiro Kamado hizo su debut en este mundo, los lectores de manga no sabían qué esperar del héroe. Demon Slayer pasó a posicionar al personaje como un luchador de primer nivel, pero eso solo sucedió después de que comenzó a dominar sus técnicas de respiración.

Y ahora, resulta que el manga de Koyoharu Gotouge casi se refirió a la Respiración del Agua (Water Breathing) con un nombre muy diferente. La actualización provino directamente de una conversación reciente con el equipo editorial de Shonen Jump.

Fue allí donde los fanáticos recibieron un montón de detalles detrás de escena sobre el manga Kimetsu no Yaiba. Resultó que la técnica iba a tener un nombre diferente, pero uno de los editores del manga convenció al creador de que lo cambiara en el último minuto. La Verdad Noticias te comparte más información a continuación.

Elogian al equipo editorial de Demon Slayer

Twitter @edomonogatari "La importancia de los editores"

El traductor de Twitter @edomonogatari, hizo una pausa para elogiar al equipo editorial y compartió lo siguiente: "No se puede exagerar la importancia de los buenos editores de manga. Por ejemplo, ‘Water Breathing’ era conocido como ‘Técnica de respiración al estilo Urokodaki’ antes de que el editor de Gotouge-sensei les recomendara hacerlo más ágil".

Como puedes ver, el nombre original del estilo Respiración del Agua tenía menos que ver con el agua y más con quién perfeccionó la técnica. Después de todo, el progenitor no era otro que Sakonji Urokodaki.

El luchador enmascarado se presenta a los fanáticos de Kimetsu no Yaiba a una edad mayor, pero no se puede negar su poder. Como ex Water Hashira, Urokodaki refinó la técnica y finalmente la enseñó a otros como el Hashira Giyu Tomioka y Tanjiro Kamado.

Pero cuando se trató de Sun Breathing o Respiración del Sol en su conjunto, bueno, tomó algo de tiempo convencer al creador Koyoharu Gotouge de que un cambio de nombre era lo mejor. ¿Qué piensas de otro nombre para la Respiración del Agua? Sin duda una de las técnicas más espectaculares de la serie en general.

¿Cuándo sale la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba?

La segunda temporada del anime Kimetsu no Yaiba, también conocida como Demon Slayer temporada 2, programó su fecha de estreno para otoño de 2021. El mes de estreno apunta a octubre y continuará con el Arco del Distrito Rojo, después de la película Mugen Train.

