Uma Musume: Pretty Derby tendrá tercera temporada de anime

El anime Uma Musume: Pretty Derby tendrá una tercera temporada. La nueva producción fue anunciada el segundo día del 4º evento de la franquicia pero aún no tiene fecha de estreno. Sigue leyendo La Verdad Noticias para conocer más información.

De igual forma, se reveló que Uma Musume: Pretty Derby — Road to the Top, una serie separada con Narita Top Toad como protagonista, se transmitirá en el canal de YouTube de Pakatube en la primavera de 2023. Se lanzó un avance:

Studio Kai está produciendo Uma Musume: Pretty Derby Temporada 3, mientras que Cygames Pictures está produciendo Road to the Top. La animación japonesa lanzó su primera temporada en 2018 y su segunda temporada en 2021. Es parte de una franquicia multimedia creada por Cygames.

Las dos temporadas anteriores fueron dirigidas por Kei Oikawa con Yousuke Kabashima y Tomoko Tsuji como diseñadores de personajes.

La primera temporada fue producida por PA Works con la composición de la serie de Akihiro Ishihara y Masafumi Sugiura de Cygames, mientras que la segunda temporada fue producida por Studio KAI con PA Works acreditado por la asistencia de producción y Cygames acreditado por la composición de la serie.

Visual del anime Uma Musume: Pretty Derby

Tomoaki Oota se desempeñó como asistente de dirección durante la primera temporada, mientras que Takumi Narita ocupó el cargo durante la segunda temporada. Por otra parte, el anime de PA Works, Akiba Meido Sensou, se encuentra en emisión para la temporada de otoño 2022.

El servicio de streaming Crunchyroll describe el anime Uma Musume: Pretty Derby como tal: “Special Week llega a Tokio para entrar a la Academia Tracen y convertirse en la mejor chica caballo de todo Japón, pero solo llegar conocer a la rápida y hermosa Suzuka, quien dejará marca en ella y deseará ser su compañera”.

