Ultraman anuncia su nueva película animada con Netflix

Netflix no es ajeno al mundo del anime y los proyectos animados, este año presenta la llegada de dos nuevas series de anime para dos de los monstruos gigantes más grandes del mundo hoy a través de Godzilla Singular Point y Skull Island.

Ahora, parece que el servicio de transmisión tiene otro truco bajo la manga, ya que han anunciado que se está trabajando en una película animada de Ultraman. La Verdad Noticias te comparte más detalles a continuación.

Habiendo existido dentro del ámbito de la cultura anime desde Japón durante unos cincuenta y cinco años, este mundo ha visto al luchador de monstruos gigantes luchando contra algunos de los kaiju más grandes y malos que jamás se hayan presentado.

¿Ultraman tendrá película con Netflix en 2021?

Anuncio desde Netflix Geeked en Twitter

Ultraman sí tendrá una película animada en Netflix, pero aún no se conoce la fecha de lanzamiento exacta. Únicamente se tiene una foto teaser con la silueta del protagonista. La publicación ya superó los 1.1 mil me gusta en Twitter.

Variety informó que la nueva película animada, que será dirigida por la animadora Shannon Tindle, quien anteriormente trabajó en películas de Laika como Coraline y Kubo and the Two Strings, promete utilizar animación generada por computadora para llevar al guerrero gigante a una nueva audiencia.

Tindle escribió el guión de la próxima película junto con el creador Marc Haimes y Jogn Aoshima, quien trabajó en películas como Ducktales y Gravity Falls, codirigirá la película. Tindle dijo lo siguiente sobre el próximo proyecto:

“Hacer esta película es un sueño hecho realidad. Lo que comenzó como una historia original inspirada en mi amor por Ultraman de Eiji Tsuburaya, de alguna manera se convirtió en una película real gracias a la increíble confianza del equipo de Tsuburaya Productions y al apoyo de la gente de Netflix Animation”, comentó ShannonTindle.

“Hemos reunido un equipo de estrellas y no puedo esperar para compartir nuestra visión única del legendario luchador con el resto del mundo", agregaron. ¿Qué piensas de este nueva película de anime CG?

Sobre el personal de la nueva película

Anime del legendario luchador de Kaiju en 2019

La película verá a Netflix asociándose con Tsuburaya Productions, los actuales propietarios de la franquicia japonesa, para desarrollar lel filme, con el CEO Takayuki Tsukagoshi ofreciendo sus pensamientos sobre el proyecto:

“Esta asociación con Netflix será el primer esfuerzo a gran escala para llegar al mercado global de Tsuburaya Productions. Desde su creación, ha encantado a muchas personas en todo el mundo. Y Shannon Tindle es una de esas personas”, comentó Takayuki.

“Fue muy influenciado por este personaje cuando era niño, y creció hasta convertirse en un creador. Estoy encantado de que familias de todo el mundo puedan ver la visión de Shannon y su equipo para la película animada en Netflix y fomentar sentimientos de coraje, esperanza y amabilidad", agregó.

Aún no se ha revelado una fecha de lanzamiento o elenco con respecto a esta nueva versión del clásico luchador kaiju. Sin embargo, aquí seguiremos de cerca todas las actualizaciones sobre la nueva película anime de Ultraman.

