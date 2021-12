Ufotable anuncia la película de anime Mahoutsukai no-Yoru con un tráiler

El estudio de animación Ufotable (Demon Slayer y Fate / Stay) anunció que está trabajando en una adaptación cinematográfica de Mahoutsukai no Yoru: Witch on the Holy Night de Kinoko Nasu. También hay un breve adelanto de la película, así como un sitio web.

Dado que la película aún está en desarrollo, no hay noticias sobre cuándo esperarla en los cines. La obra original es una novela visual que salió por primera vez en 2012. La versión es el comienzo del Nasuverse como lo conocemos hoy.

Mientras Takeuchi diseñó a los protagonistas principales, Hirokazu Koyama se haría cargo como el artista principal real para el trabajo final. Kinoko Nasu escribió el escenario, que, al igual que otros trabajos de Type-Moon, se centra en el mundo de la magia y los magos. La noticia de la película fue confirmada por el Twitter de Mahoutsukai no Yoru.

Tráiler de la película Mahoutsukai no Yoru

El breve tráiler de Mahoutsukai no-Yoru muestra los diseños de las películas de Aoko Aozaki y Alice Kuonji. En el pasado, Ufotable trabajó en otros trabajos de Type-Moon como Fate / Stay Night: Unlimited Blade Works, Fate / Zero y Garden of Sinners.

Aunque no es un programa de Nasuverse, Ufotable también está detrás de la versión anime de la serie Juggernaut Demon Slayer. Estos programas están disponibles en línea a través de servicios de transmisión como Crunchyroll y Netflix.

Sinopsis película Witch on the Holy Night

Foto: Ufotable - Película Witch on the Holy Night

La revista Tech Gian (traducida por Akihabara Channel, a través de VNDB) describe la historia como: “Cerca del final de la Era Showa. (Finales de la década de 1980) En la vieja mansión se rumoreaba que vive una bruja, Aoko Aozaki, que acababa de empezar a aprender hechicería, y su maestra, una joven maga Alice Kuonji, vivían juntas”.

“Pero como si fuera guiado por una cadena invisible del destino, un joven llamado Soujuurou Shizuki se une a ellos y comienza una extraña vida comunitaria … Finales de los 80. La edad de oro llena de brillo y espíritu. El niño que llegó a la ciudad urbana pasa por las dos brujas que viven en el presente”.

"El niño vivió una vida realmente normal. Vivía con orgullo y confianza. La niña vivía escondida como si estuviera dormida”. ¿Qué piensas de Mahoutsukai no Yoru? Anteriormente, en La Verdad Noticias informamos que el estudio Ufotable de Demon Slayer es declarado culpable de evasión de impuestos.

