Tsukimichi -Moonlit Fantasy- se convertirá en una serie anime en 2021/Foto: Anime Saku

Tsukimichi -Moonlit Fantasy- la serie de novelas llamadas Tsuki ga Michibiku Isekai Dōchū (En Camino a un Mundo Alterno Guiado por la Luna) del autor Kei Azumi, está inspirando un anime para la televisión que se estrenará en 2021.

El protagonista de este anime isekai es Makoto Misumi, un chico normal de secundaria convocado a un mundo alternativo como un valiente guerrero.

Desafortunadamente, la diosa del mundo al invocarlo dijo con desdén: “Tu rostro es feo”, lo despojó de su título y lo desterró a los confines más remotos del desierto.

Mientras deambulaba por el desierto, Makoto se encontró con dragones, arañas, orcos, enanos y todo tipo de especies no humanas.

Debido a las diferencias en el entorno de su mundo natal, Makoto recibió poderes extraordinarios en magia y combate. Por lo tanto, sobrevive en este mundo mientras se enfrenta a diversos enemigos.

El equipo que conformará el anime de Tsukimichi -Moonlit Fantasy-

En la nueva serie anime estarán el elenco estará conformado por: Natsuki Hanae como Makoto, el protagonista. Ayane Sakura como Tomoe, la primera en aceptar ser la seguidora de Makoto. Akari Kitō como Mio, la segunda en aceptar ser la seguidora de Makoto.

Shinji Ishihira (Fairy Tail, Log Horizon, Super Lovers) dirige el anime en C2C, y Kenta Ihara (Saga of Tanya the Evil, Cautious Hero: The Hero Is Overpowered but Overly Cautious, The Hidden Dungeon Only I Can Enter) supervisa y redacta los guiones de la serie.

Para festejar el lanzamiento del nuevo anime el ilustrador Mitsuaki creó un nuevo diseño artístico de los personajes que los fans han amado/Foto: Crunchyroll

Yukie Suzuki (Fight League: Gear Gadget Generators) está diseñando los personajes, y Yasuharu Takanashi (Fairy Tail, Log Horizon, Super Lovers) está componiendo la música.

Azumi lanzó la novela en el sitio web Shōsetsu ni Narō en 2012, y AlphaPolis publicará el volumen de impresión número 15 con ilustraciones de Mitsuaki Matsumoto el miércoles.

La serie tiene 1,4 millones de copias en circulación. Kotora Kino comenzó a serializar una adaptación de manga en 2016, y AlphaPolis publicará el octavo volumen el jueves.

También te puede interesar: Los 5 mejores torneos de anime

¿Qué te parece el primer avance de Tsukimichi -Moonlit Fantasy-?, ¿Eres fan de esta historia?, En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.