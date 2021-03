Tsuki to Laika to Nosferatu recibe anime televisivo para 2021

Se anunció que una adaptación de anime para televisión de la serie de novelas ligeras de Keisuke Makino, Tsuki to Laika to Nosferatu (Moon, Laika, and the Bloodsucking Princess), ha recibido luz verde. Si bien no se ha anunciado una fecha de lanzamiento real, se espera que estrene en 2021.

Desde diciembre de 2016 en el sello de novelas ligeras Gagaga Bunko, la serie tuvo 6 volúmenes lanzados en Japón al final de la semana. Una adaptación de manga comenzó a publicarse en marzo de 2018, pero solo se publicó 1 volumen antes de que tuviera que ir a una pausa indefinida debido a la mala salud del artista.

Mira el tráiler del anime

Como se ve en el tráiler anterior, el elenco y el equipo principales también han sido revelados. Arvo Animation producirá la animación esta vez, con Akitoshi Yokoyama como director trabajando en la composición de la serie escrita por el creador original Keisuke Makino. Hiromi Kato está trabajando en los diseños de personajes del anime.

La lista de elenco principal

Irina Luminesk: Megumi Hayashibara

Lev Leps: Kouki Uchiyama

Mikahil Yashin: Satoshi Hino

Roza Plevitskaya: Mikako Komatsu

Anya Simonyan: Hina Kino

¿De qué trata Tsuki to Laika to Nosferatu?

La historia de Moon, Laika, and the Bloodsucking Princess se desarrolla en un mundo ficticio que tuvo su propia Segunda Guerra Mundial, lo que ha desembocado en una guerra fría entre dos superpotencias: la República Federal de Zirnitra en el Este y el Reino Unido de Arnack en el Oeste.

Esto ha llevado a los dos países a centrar su atención en el espacio y convertirse en los primeros en lanzar un programa espacial tripulado. En Zirnitra, hay un joven llamado Lev Leps que es candidato a astronauta sustituto. Un día recibe órdenes de participar en el ultrasecreto “Proyecto Nosferatu”.

Proyecto que tiene al país experimentando con las condiciones espaciales en una joven vampira llamada Irina Luminesk. Con la tarea de observarla y entrenarla, Lev e Irina se acercan más cuando se dan cuenta de que comparten el mismo sueño de querer ir al espacio. ¿Qué opinas del anime Tsuki to Laika to Nosferatu?

