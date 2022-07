Tráiler de Gundam: The Witch From Mercury, el nuevo anime de la franquicia

Gundam ha pasado décadas contando innumerables historias que giran en torno a los clásicos trajes mecánicos de anime, y la próxima entrada de la franquicia llegará este octubre a través de The Witch From Mercury.

Con este próximo capítulo de anime que presenta a la primera protagonista femenina en la franquicia de larga duración, se lanzó un nuevo avance que no solo muestra algunos de los nuevos personajes que llegan a través de la serie, sino que también les da a los fanáticos una idea del estilo de animación que se usará para representan estas batallas espaciales.

El próximo capítulo de la serie Gundam llegará este octubre de 2022, y los fanáticos tanto en Japón como en América del Norte tendrán la oportunidad de ver el episodio de estreno antes de la llegada oficial del programa.

Visual del anime Gundam: The Witch From Mercury

La Comic-Con de San Diego, que tendrá lugar a finales de este mes, transmitirá el episodio piloto de la nueva animación japonesa, mientras que Gundam Factory Yokohama, la residencia de Walking Gundam, también transmitirá este episodio prólogo.

El nuevo tráiler de Gundam: The Witch From Mercury se puede ver a continuación, con el nuevo estilo de animación que captura la acción salvaje que tiene lugar entre las unidades mecánicas en este universo salvaje:

Si deseas obtener más información sobre la próxima serie de la amada franquicia de mech, la descripción oficial de Gundam - The Witch From Mercury dice así:

"Una era en la que una multitud de corporaciones han ingresado al espacio y han construido un enorme sistema económico. Una chica solitaria del remoto planeta Mercurio se transfiere a la Escuela de Tecnología Asticassia, dirigida por el Grupo Beneritt, que domina la industria de los trajes móviles. Su nombre es Suletta Mercurio. Con una luz escarlata ardiendo en su corazón puro, esta niña camina paso a paso a través de un mundo nuevo".

The Witch From Mercury no es el único proyecto importante de la franquicia en el horizonte, con una nueva película que se estrenará este verano para cubrir la historia de Gundam's Lost Episode, una secuela de Gundam Hathaway's Flash y una película de acción en vivo actualmente en proceso para Occidente a través de Netflix.

