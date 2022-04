Tráiler de Fumetsu no Anata e Temporada 2 anuncia nuevo director y estudio

La segunda temporada de Fumetsu no Anata e (To Your Eternity) ha lanzado un tráiler antes de su estreno en otoño de 2022, que muestra una vista previa de las próximas aventuras de Fushi (Reiji Kawashima) y las nuevas caras que aparecerán.

Mientras que la Temporada 1 fue dirigida por Masahiko Murata y producida por Brain's Base, la Temporada 2 será dirigida por Kiyoko Sayama (Amanchu! Advance) con Drive como el estudio de producción de animación.

El personal que regresa incluye a Kouji Yabuno como diseñador de personajes, Shinzou Fujita como compositor de la serie y Ryou Kawasaki como compositor musical. A continuación, La Verdad Noticias te comparte el nuevo tráiler de Fumetsu no Anata e Temporada 2:

La primera temporada del anime de drama y fantasía To Your Eternity se emitió por primera vez de abril de 2021 a agosto de 2021. El anime está basado en el manga de Yoshitoki Ooima, que comenzó en 2016 y tiene 17 volúmenes tankoubon a partir de febrero de 2022.

El manga se serializa en la revista Weekly Shonen de Kodansha. y publicado bajo el sello Kodansha Comics. El servicio de streaming Crunchyroll describe la primera temporada como:

“Un niño solitario que deambula por las regiones árticas de América del Norte se encuentra con un lobo y los dos se hacen amigos rápidamente, dependiendo el uno del otro para sobrevivir en el duro entorno. Pero el niño tiene una historia, y el lobo es más de lo que parece también…”

Captura de pantalla: Tráiler de Fumetsu no Anata e Temporada 2

¿Emocionado por la segunda temporada de Fumetsu no Anata e? ¿Qué piensas del cambio de estudio de animación? Recordemos que la primera temporada del anime To Your Eternity ganó como Mejor Anime Dramático en los Crunchyroll Anime Awards.

