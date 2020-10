Tower Of God: ¿Habrá segunda temporada del anime?

¿Volverá el anime Tower Of God para una segunda temporada? en La Verdad Noticias te informamos. Tower Of God es un webtoon (historieta digital) manhwa de Corea del Sur que debutó en 2010. Ha demostrado ser increíblemente popular desde que comenzó, habiendo acumulado miles de millones de visitas en todo el mundo y la serie aún está en curso.

La historia se centra en un niño llamado Bam que ingresa a la Torre titular y debe pasar pruebas para pasar por sus muchos, muchos niveles diferentes. Cada nivel también tiene su propia cultura y diseño únicos.

Además de recibir un spin-off de videojuego para dispositivos móviles en 2013, Tower Of God también se convirtió en un programa de anime en 2020. Esta serie fue producida por TMS Entertainment, quien anteriormente trabajó en la franquicia Lupid The Third además de la próxima adaptación de Shuemue y Resident. Evil: Infinite Darkness Netflix, y ha recibido críticas en su mayoría positivas de los fanáticos.

Desde su lanzamiento el anime Tower Of God ha tenido gran éxito

La primera temporada del anime Tower Of God fue una adaptación fiel del material original y atrajo a los espectadores a un mundo rico y completo con un estilo visual único. La temporada 1 duró trece episodios, pero con una década de manhwa (término general coreano utilizado para denominar las tiras cómicas e historietas) para aprovechar, queda mucho material para futuras series.

¿Habrá temporada 2 del anime Tower Of God?

Hasta el momento no hay confirmación de la temporada 2 de Tower Of God. El anime Tower Of God ha sido un gran éxito y a los fanáticos les encantaría ver más, pero actualmente no hay confirmación de que una segunda temporada esté en producción. Por supuesto, el trabajo ya podría estar en marcha en privado, pero hasta que se anuncie la temporada 2, es mejor no asumir que se avecina otra serie.

El creador de Tower Of God está tomando un descanso

El creador de Tower Of God S.I.U. - AKA Lee Jong Hui - ha estado trabajando en el manhwa durante una década, pero decidió hacer un retroceso extendido en 2020. Citó problemas de dolor en la espalda y las muñecas, además de problemas de salud mental relacionados con la realización de trabajos en tales un ritmo regular. No hay señales de cuándo él, o incluso si, regresará a Tower Of God, pero obviamente su enfoque actual debería estar en su bienestar físico y mental y no precisamente en un anime.

La temporada 2 del anime Tower Of God probablemente sucederá

Si bien la temporada 2 del anime Tower Of God aún no se ha confirmado oficialmente, tiene muchas posibilidades de regresar. La popularidad duradera del webtoon combinada con la gran cantidad de material de origen que podría aprovechar una segunda temporada hace que sea poco probable que sea una salida de anime única.