Top 5 imágenes de anime aesthetic que necesitas en tu celular

La traducción de anime aesthetic es “estética del anime”. Por lo tanto, debes saber que su estilo es una expresión artística japonesa única que ganó popularidad después de la Segunda Guerra Mundial.

La estética del anime sigue un lenguaje visual complejo lleno de expresiones faciales y corporales exageradas, estilos de cabello y colores antinaturales junto con lo más característico: ojos grandes, prominentes y expresivos.

Dicho lo anterior, los fanáticos de la animación japonesa disfrutan un estilo de imágenes catalogadas como anime aesthetic. Esto es la combinación de la nostalgia, lo retro y lo elegante ante los ojos de un espectador que disfruta ver series o películas de anime.

5 geniales fotos de anime aesthetic

(Foto: Pinterest) Sailor Moon Aesthetic

(Foto: Pinterest) Zero Two 002 - Darling in the Franxx

(Foto: Pinterest) Sailor Saturn - Sailor Moon

(Foto: Pinterest) Usagi Tsukino - Sailor Moon

(Foto: Pinterest) Susurros del corazón - Studio Ghibli

Las 5 imágenes de arriba son un ícono aesthetic para animes en general. Cada imagen lucirá perfecta en tu celular como fondo de pantalla, wallpaper e incluso en tu colección personalizada de stickers que predomina mucho en la aplicación WhatsApp.

Series de anime perfectas para el estilo aesthetic

(Foto: Pinterest) Tonari no Kaibutsu-kun

Series de anime como Sailor Moon son perfectas para el estilo aesthetic, ya que al ser un anime de los 90’s sus fondos destacan los colores incluidos en esta tendencia. Sin embargo, cualquier programa o película de anime que cause nostalgia también funciona. La Verdad Noticias te comparte una lista de animes más buscados para fotos aesthetic.

Sailor Moon (Sailor Scouts)

Inuyasha (Inuyasha y Kagome pensativa)

Ranma ½ (Akane y demás chicas de la serie)

Películas de Studio Ghibli (Susurros del Corazón)

Cardcaptor Sakura (Chicas del anime)

Cowboy Bebop (Chicas del anime)

Neon Genesis Evangelion (Shinji y Rei)

Tonari no Kaibutsu-kun (Chicos del anime)

Darling in the Franxx (Zero Two)

¿Cómo hacer fotos de anime aesthetic?

La aplicación más recomendada en celulares inteligentes es Picsart. La tendencia aesthetic casi siempre destaca el color rosado. Los fondos para editar tus imágenes deben ser de preferencia retro y puedes buscarlos como “fondos o ciudades de anime retro”. Para finalizar, puedes añadir emojis encima de los personajes.

Otra opción (aunque ya no tan utilizada) es ocultar los ojos del personaje de anime y encima colocar un cuadro para luego escribir una frase en kanji japonés. El texto puede decir cualquier cosa, pero la palabra “Triste” 悲しい (Kanashi) se muestra en el ejemplo de arriba por el usuario de YouTube @Zenia y funciona a la perfección con anime aesthetic.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!