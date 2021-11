Tonikaku Kawaii podría anunciar la temporada 2 de anime esta semana

Según información de Somos Kudasai, el Twitter oficial del anime Tonikaku Kawaii (Fly Me to the Moon) confirmó dar un anuncio el próximo 6 de noviembre a las 18 horas de Japón. Los fanáticos podrán seguir el anuncio desde el YouTube oficial de Warner Bros Japan Anime.

Un primer anuncio emocionó a los fanáticos que leen el manga escrito e ilustrado por Kenjirou Hata, ya que nueva información llegará en la edición 50 de la revista Weekly Shonen Sunday y a partir del 9 de noviembre en Japón.

Muchos fanáticos predicen que la transmisión del YouTube oficial de Warner Bros Japan Anime y la revista de manga, compartirán el mismo anuncio. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más detalles de la serie Fly Me to the Moon.

Acerca del manga Fly Me to the Moon

El manga Fly Me to the Moon de Kenjirou Hata se publicó por primera vez en febrero de 2018 y bajo el sello de la revista Weekly Shonen Sunday de la editorial Shogakukan. La popularidad del manga aumentó tras el debut de su adaptación al anime en octubre de 2020.

Actualmente, la franquicia de comedia romántica tiene más de 3.7 millones de copias en circulación y en julio de 2021 se publicó el volúmen 16 del manga con la editorial Shogakukan. El sitio oficial de Crunchyroll describe el anime como tal:

“Una comedia de vida matrimonial obra de Kenjiro Hata, autor de ‘Hayate the Comat Butler’ y que ¡al fin da el salto al anime! Nasa Yuzaki se enamora a primera vista tras conocer a la misteriosa Tsukasa”.

“Cuando Nasa reúne valor para declararle lo que siente, la respuesta de la chica le sorprende: ‘Saldré contigo, pero solo si nos casamos’. ¡La entrañable vida de casados de Nasa y Tsukasa está a punto de comenzar!” También puedes ir al Twitter oficial del anime aquí.

¿Dónde ver Tonikaku Kawaii gratis?

Ilustración de Tsukasa, manga Fly Me to the Moon

Puedes ver el anime de Tonikaku Kawaii gratis en Crunchyroll. El programa tuvo un total de 12 episodios en su primera temporada, más un OVA titulado TONIKAWA: SNS que se estrenó el 18 de agosto en formato físico (Blu-Ray) en Japón. La animación se realizó en los estudios Seven Arcs, fue dirigida por Hiroshi Ikehata y Kazuho Hyodo escribió el guión.

