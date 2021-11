Tonikaku Kawaii confirma su segunda temporada de anime con Crunchyroll

Tonikaku Kawaii (Tonikawa: Over The Moon For You) se convirtió en uno de los programas de anime favoritos en Crunchyroll. Aunque el pasado año 2020 fue bastante duro para todos, afortunadamente, la industria del anime estuvo allí para brindar un entretenimiento muy necesario durante el bloqueo.

Este fue especialmente el caso de la serie de comedia romántica Tonikawa: Over The Moon For You, también conocida como Fly Me to the Moon. Innumerables fanáticos de todo el mundo se enamoraron del anime y sus personajes, que posiblemente fue una de las series más 'lindas' del año.

La primera temporada concluyó a finales de diciembre. Hace unos días, La Verdad Noticias informó que Tonikaku Kawaii podría anunciar la temporada 2 de anime esta semana. Y ahora esta noticia está confirmada. ¡Tonikawa regresará en una segunda temporada!

¿Cuándo sacan la temporada 2 de Tonikaku Kawaii?

Desafortunadamente, el anuncio de Tonikawa: Over The Moon For You en Twitter no mencionó una posible fecha de estreno para la temporada 2. Sin embargo, podemos hacer algunas predicciones basadas en el programa de producción de la temporada 1.

La serie se anunció a principios de marzo de 2020 y debutó a principios de octubre. Un ciclo de lanzamiento de aproximadamente siete meses. Suponiendo que la temporada 2 experimentaría un calendario de producción similar, los fanáticos podrían sintonizar el estreno en julio de 2022 en la lista de verano.

El anuncio se hizo en la última edición de la revista Weekly Shonen Jump; vea la imagen a continuación. Sin embargo, no muchos fanáticos se habrían sorprendido demasiado con la noticia, ya que las renovaciones del anime generalmente dependen de dos factores; popularidad y material de origen.

Anuncio de Tonikaku Kawaii Temporada 2

Tonikawa: Over The Moon For You se convirtió en una de las series favoritas de los fanáticos tan pronto como debutó a principios de octubre de 2020 y podría decirse que fue una de las mejores originales de Crunchyroll de todo el año.

Un año después de que concluyó la primera transmisión, el anime está obteniendo un 4/5 en Anime Planet, 7.8 / 10 en IMDB, 7.92 / 10 en My Anime List y 4.9 / 5 en Crunchyroll, lo suficientemente popular como para justificar una segunda temporada.

Luego tenemos el material fuente, que en este caso proviene de la serie de manga original de Kenjiro Hata. En el momento de escribir este artículo, se han publicado 17 volúmenes de la serie de manga (ocho de los cuales también se publicaron).

Según Monsters & Critics, la temporada 1 saltó los puntos de la historia original, pero concluyó concluyendo el cuarto volumen del manga. ¡Esto significa que queda mucho material fuente para adaptar en al menos dos, sino tres o cuatro temporadas más de anime!

¿Cuándo sale el OVA de Tonikawa?

Promocional del OVA Tonikawa: Over The Moon For You en Twitter

Es posible que algunos fanáticos tampoco sepan que un episodio especial de OVA titulado 'SNS' se lanzó el 18 de agosto de 2021. Tanto el episodio OVA como el anime de Tonikaku Kawaii están disponibles en Crunchyroll.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!