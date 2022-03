Tokyo Revengers manga hace una pausa indefinida debido a COVID-19

Según una publicación del reconocido filtrador de la industria del anime y el manga Ryokutya2089, que luego fue traducida por Siliconera, el manga Tokyo Revengers se vio obligado a tomar un descanso debido a que varias personas involucradas con el creador de la serie Ken Wakui contrajeron el virus COVID-19.

Si bien el informe no establece específicamente si Wakui o alguno de los miembros del personal que trabajan en el manga han contraído el virus, sí establece que las infecciones han dificultado la continuación de la producción de la serie por el momento.

Aún no se ha anunciado una fecha de regreso para el manga, que actualmente se encuentra en medio de la publicación de su arco argumental final. Anteriormente, La Verdad Noticias informó todo sobre Tokyo Revengers Capítulo 246 Spoilers.

Foto: Linden Films / Tokyo Revengers anime

Esta es la segunda vez que el coronavirus afecta la producción de la franquicia. La película de acción en vivo Tokyo Revengers se retrasó debido a problemas de producción derivados de la pandemia y los cierres posteriores. La película finalmente se estrenó en 2021, donde se convirtió en la película de acción en vivo más taquillera lanzada en Japón ese año.

La serie cuenta la historia de Takemichi Hanagaki, un veinteañero agotado que está devastado al descubrir que la única mujer que amó, Hinata Tachibana, ha sido asesinada por la violenta banda Tokyo Manji.

Después de ser empujado frente a un tren que se aproxima, Takemichi se despierta 12 años atrás, en el cuerpo de su yo adolescente, con todos sus recuerdos y conocimientos de los próximos años intactos. Decidido a cambiar el pasado y salvar a Hinata, Takemichi se une a la peligrosa pandilla e intenta guiarlos hacia un futuro más positivo.

Tokyo Revengers fue creado por Ken Wakui y se publicó por primera vez en 2017. En menos de cuatro años, el manga logró una circulación mundial de más de 50 millones de copias y se ha convertido en el mayor éxito de la editorial Kodansha desde Attack on Titan.

Una adaptación de anime, producida por el estudio Liden Films de The Heroic Legend of Arslan , emitió su primera temporada en 2021. Se planea que la serie de anime regrese con una adaptación del arco Christmas Showdown, que se ha confirmado que está en producción.

Aún no se ha anunciado una fecha de regreso para el anime. El manga Tokyo Revengers está disponible digitalmente en Kodansha USA y Seven Seas Entertainment lo lanzará en forma impresa. El anime está disponible para su transmisión a través de Crunchyroll. Un lanzamiento internacional para la adaptación de acción en vivo no se ha anunciado en este momento.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!