Tokyo Revengers live action destrona a Godzilla vs Kong en cines japoneses

El largometraje de Tokio Revengers live action, basado en el manga original de Ken Wakui, obtuvo 696,434,440 yenes (unos US $ 6.31 millones de dólares) en sus primeros tres días al principio de la taquilla japonesa.

La película ha vendido más de 500 mil entradas y destronó a los éxitos de Hollywood Godzilla vs Kong junto con lo nuevo de Marvel Studios, Black Widow. El live action de Ken Wakui estaba programado para estrenarse en Japón en octubre pasado, pero se retrasó hasta 2021 debido a la pandemia por el coronavirus COVID-19.

Se confirmó que el live action de Ken Wakui encabezó el puesto número 1 en taquilla japonesa esta semana y otras películas de anime que puedes ver en Japón como Nanatsu no Taizai: Cursed By Light y Mobile Suit Gundam Hathaway cayeron al décimo y noveno lugar, respectivamente.

¿Cuándo se estrena Tokyo Revengers live action?

La película se estrenó el 9 de julio en Japón y aún no tiene fecha para un lanzamiento internacional. Tsutomu Hanabusa (Kakegurui live action) dirigió la película. La banda de rock SUPER BEAVER interpretó el tema principal de la película "Namae o Yobu yo" (I'll Call Your Name).

Godzilla vs Kong de Warner Bros y Legendary Entertainment cayó al puesto número 2 en taquilla furante su segundo fin de semana. Ganó 239,387,800 yenes (alrededor de US $ 2,16 millones) de viernes a domingo, y ha ganado un total acumulado de 1,153,518,150 yenes (alrededor de US $ 10,45 millones).

La película de Adam Wingard ganó 464 millones de yenes (alrededor de 4,18 millones de dólares) y encabezó la taquilla japonesa en su primer fin de semana. La película vendió 293.000 entradas durante el fin de semana y 390.000 entradas durante los primeros tres días (incluido el viernes).

Foto: Warner Bros "Godzilla vs Kong"

La Verdad Noticias te comparte que Godzilla vs Kong también recaudó más de 600 millones (aproximadamente US $ 5,4 millones) en sus primeros tres días. El filme de Kaijus se estrenó en Japón el 2 de julio, retrasado desde su estreno original planeado para el 14 de mayo.

En los Estados Unidos, King vs Kong recaudó más de 100 millones de dólares desde que se estrenó el 31 de marzo. Otras películas con mucho éxito en Japón 2021 son Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time de Hideaki Anno y la película de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen de Koyoharu Gotouge.

¿Dónde puedo ver Tokyo Revengers?

Puedes ver el anime Tokyo Revengers en la plataforma Crunchyroll. La animación está censurada en televisión japonesa, pero se espera un lanzamiento en Blu-ray donde los elementos omitidos se muestren al público.

Wakui lanzó el manga en Weekly Shonen de Kodansha desde marzo de 2017 y la editorial japonesa publicó el volumen 22 el pasado 16 de abril. El sitio oficial de Kodansha Comics está publicando el manga digitalmente.

La primera temporada del anime se estrenó el 10 de abril. Anteriormente, te informamos que el anime Tokyo Revengers lanzó un póster para el nuevo Arco Valhalla. Lo anterior, forma parte de la parte 2 de su primera temporada.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!