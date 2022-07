Tokyo Revengers Capítulo 261 spoilers: La pelea de Mikey y Takemichi

No sé que me dolería más…

Presenciar el dolor de Takemichi al perder a Chifuyu o el dolor de Chifuyu al perder a Takemichi. Ambos se quieren y protegen tanto, que no podría soportar verlos presenciar la muerte del otro. No sé si ellos lo soportarían #TokyoRevengers261 #tr261 pic.twitter.com/4szJmRO3rh