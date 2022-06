Tokyo Revengers Capítulo 256 Spoilers: ¿Nuevo viajero en el tiempo?

#tokyorevengers256 spoilers

Al parecer Sanzu intenta des mostrarle algo a Mikey

Pero algo me dice que eso será lo que haga recapacitar a ma Mikey

Digo ver a Takemichi herido no deberá ser cualquier cosa

Al final de casi todos los futuros el único que no mataba era a Takemichi pic.twitter.com/Aj6JJ5TY1V