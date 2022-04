Toei Animation informa nuevos detalles sobre el hackeo al estudio

El hackeo de Toei Animation continúa siendo una de las noticias más importantes de 2022, con este ataque a la organización que resultó no solo en el retraso de nuevos episodios de One Piece, Digimon, Dragon Quest y otras series de anime producidas por la compañía.

Aunque muchos fanáticos no lo pensaron, Dragon Ball Super: Super Hero retrasa su estreno por hackeo a Toei Animation. Super Hero es posiblemente el lanzamiento de película de anime más grande del año.

¿Qué pasó con Toei Animation?

Imágenes: Toei Animation

En un informe reciente del medio de noticias NHK, se reveló que el ataque de piratería en Toei Animation fue un ataque de "ransomware", lo que significa que quienes organizaron el ataque estaban solicitando una compensación financiera para poner fin al ataque.

Al anunciar el mes pasado que habían detenido su producción de series de anime como resultado de este truco, Toei también señaló que incluso con algunas de sus principales series programadas para regresar en las próximas semanas, el "impacto en la producción" aparentemente continúa.

Actualmente, Dragon Ball Super: Super Hero todavía no tiene una fecha de lanzamiento oficial, con el largometraje originalmente programado para aterrizar en Japón a finales de este mes y llegar a Occidente este verano.

En un comunicado oficial, Toei Animation dijo lo siguiente como una actualización para los fanáticos: "Todavía estamos investigando la situación detallada y estamos trabajando en la normalización. Nos disculpamos profundamente con nuestros fanáticos por su preocupación".

Tal como está, el lanzamiento de Dragon Ball Super: Super Hero en Occidente aún no ha sido discutido por Toei, ya que originalmente estaba programado para llegar este verano. Otra película que aún no ha revelado si se ha visto afectada o no por el hackeo es One Piece: Red, que estaba programada para llegar este agosto.

El filme One Piece Red trae de vuelta a Red-Haired Shanks a la serie de Eiichiro Oda, sin haber visto a Luffy cara a cara desde que el Sombrero de Paja era un niño. Teniendo en cuenta los últimos eventos que tienen lugar en el manga de One Piece, el regreso de Shanks también es uno de los momentos de anime más esperados en 2022.

Por otra parte, One Piece y más animes de Toei Animation confirmaron fecha de regreso tras el hackeo. La Verdad Noticias te compartirá más información cuando Toei se comunique directamente con los fanáticos.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!