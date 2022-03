Todo sobre los personajes de Jujutsu Kaisen 0 antes de ver la película

Comenzando como la serie corta del mangaka Gege Akutami, conocida como Tokyo Metropolitan Magic Technical School, Jujutsu Kaisen 0 ganó su nombre retroactivamente y hoy 24 de marzo lanzó su película en cines de Latinoamérica.

Debido a la popularidad de la serie, los fanáticos le pidieron a Akutami que creara un manga serio y serializado. Esto condujo al exitoso manga/anime Shonen que se convertiría en Jujutsu Kaisen, y la serie que lo impulsó fue renombrada como Jujutsu Kaisen 0: Jujutsu High.

La adaptación al anime de Jujutsu Kaisen ha demostrado ser increíblemente popular, por lo que era natural que la precuela de Akutami recibiera el tratamiento de pantalla grande antes de que el programa se sumerja en la temporada 2 de Jujutsu Kaisen.

Foto: Shueisha / Jujutsu Kaisen 0

Los aficionados familiarizados con la línea principal Jujutsu Kaisen (manga y anime), estarán encantados de que muchos rostros familiares estén presentes en la precuela, pero es posible que los vean bajo una luz diferente a la que están acostumbrados.

Teniendo lugar en un arco ahora conocido como el Cursed Child Arc, Jujustu Kaisen 0 sirve como un prólogo de la historia que tiene lugar antes de la introducción de Itadori Yuji (Junya Enoki) al mundo de los espíritus malditos y hechiceros.

El mundo de la serie se cuenta a través de los ojos de un nuevo protagonista, pero también del inmensamente poderoso y amado Satoru Gojo (Yûichi Nakamura), con la pareja conduciendo la mayor parte de la historia de la precuela.

La Verdad Noticias te comparte una guía con los personajes que podrás ver en la película. Anteriormente, informamos nuestra reseña y que la película Jujutsu Kaisen 0 acaba de romper su mayor récord de taquilla hasta el momento.

¿Qué personajes salen en Jujutsu Kaisen 0?

Yuta Okkotsu (Megumi Ogata)

Yuta Okkotsu de Jujutsu Kaisen 0

El "Niño maldito" titular de la precuela. Yuta fue un niño ordinario y tímido durante gran parte de su vida. Fue acosado con frecuencia, y de niño compartió una relación especial con una niña llamada Rika Orimoto (Kana Hanazawa).

Los dos compartían un vínculo íntimo y romántico, y confiaban el uno en el otro para superar los momentos más difíciles de la vida en su juventud. Acordaron casarse cuando fueran mayores, pero este feliz día nunca llegó. Rika pronto moriría en un accidente automovilístico, dejando a Yuta sumido en una profunda depresión.

Su remordimiento y tristeza crecieron, manifestándose en uno de los espíritus malditos más poderosos que jamás haya existido. Este espíritu llegaría a ser conocido como la "Reina de las Maldiciones", y perseguía a Yuta incansablemente.

Yuta llegaría a ser temido por el mundo ordinario, ya que la naturaleza sobreprotectora de su espíritu maldito sobre él lo lleva a sus arrebatos violentos, causando un gran daño a cualquiera alrededor de Yuta que el espíritu perciba como una amenaza.

Solo más tarde, Yuta se da cuenta de que la misma criatura que seguía cada uno de sus pasos era, de hecho, Rika. Considerado demasiado peligroso para vagar por el mundo solo, Satoru Gojo detiene a Yuta y lo toma prisionero en Jujutsu High.

Sin embargo, en lugar de matar directamente a Yuta como se le indicó, Gojo le da a Yuta la oportunidad de aprender a convertirse en un hechicero de Jujutsu. La inmensa reserva de energía maldita de Yuta de su espíritu maldito era evidente, y Gojo buscó convertir a Yuta en una fuerza positiva.

Pero primero, Yuta tendría que aprender a aprovechar sus poderes innatos y mantenerlos bajo control. Se une a Jujutsu High como estudiante de primer año y se clasifica inmediatamente como un humano maldito de grado especial.

Satoru Gojo (Yûichi Nakamura)

Satotu Gojo de Jujutsu Kaisen 0

Sin duda, el favorito de los fanáticos en Jujutsu Kaisen , Gojo es uno de los hechiceros de Jujutsu más poderosos que jamás haya existido. Al igual que en la serie principal, Gojo es frívolo e increíblemente seguro de sí mismo en sus notables habilidades.

Su comportamiento inconformista a menudo lo pone en desacuerdo con la ortodoxia de Jujutsu High, pero simplemente es demasiado valioso para la escuela como para molestarse en discutir. Esto se ejemplifica con el hecho de que toma a Yuta bajo su protección en lugar de ejecutarlo.

El espíritu maldito de Yuta puede ser casi inconmensurablemente destructivo, pero Gojo está dispuesto a apostar a que su nuevo alumno supere el desafío de dominar al espíritu. Después de todo, ¿qué saben los altos mandos?

Aunque Gojo toma a Yuta como mentor, no se lo pone fácil. No pasa mucho tiempo antes de que Yuta sea enviado a investigar sucesos paranormales e inevitablemente exorcizar maldiciones hostiles que son una amenaza para el mundo ordinario.

Sin embargo, existen amenazas mayores, y Gojo las conoce muy bien, lo cual es en gran parte la razón por la que pretende traer a Yuta al redil como hechicero.

Suguru Geto (Takahiro Sakurai)

Suguru Geto de Jujutsu Kaisen 0

Originalmente un estudiante de Jujutsu High junto con Satoru Gojo, Geto fue exiliado de la escuela después de que su intenso odio hacia los no hechiceros lo llevó a masacrar a más de cien civiles en una noche.

Se convertiría en un antagonista principal no solo en Jujutsu Kaisen 0 sino también en la serie principal. Conocido como "el usuario de la peor maldición", Geto es un narcisista odioso con un complejo de superioridad.

Sus técnicas malditas son excepcionales, lo que lo convierte en una terrible amenaza para cualquiera que se enfrente a él. Geto tiene la intención de provocar el fin del mundo normal, marcando el comienzo de una era en la que solo los hechiceros, a quienes Geto considera personas superiores, reinan sobre el planeta.

También está bastante interesado en Yuta y el espíritu maldito que lo acecha, comenzando la precuela conspirando sobre las formas en que podría ver el poder del espíritu por sí mismo.

Maki Zenin (Mikako Komatsu)

Maki Zenin de Jujutsu Kaisen 0

Maki, una estudiante de segundo año en Jujutsu High, es una protagonista en la precuela que muchos fanáticos probablemente reconocerán como una estudiante de apoyo en la serie principal.

En el momento de la precuela, Maki es una estudiante de primer año muy parecida a Yuta que dejó atrás a su estimada familia debido a su falta de energía maldita, por lo que fue constantemente ridiculizada y reprendida.

A pesar de esto, se esfuerza por ser hechicera y su comportamiento de línea dura tiende a estar en desacuerdo con los otros estudiantes de primer año. De todos modos, es muy respetada por sus compañeros de clase debido a sus afiladas habilidades de combate cuerpo a cuerpo.

Ella reprende a Yuta directamente a su llegada, sin ver qué tiene de especial. Independientemente, los dos son enviados juntos en una misión por Satoru Gojo, donde se pondrán a prueba sus convicciones y su capacidad para trabajar juntos. ¿Poner a los dos en una situación desesperada hará crecer su relación? Bueno, al menos Gojo parece pensar que sí.

Toge Inumaki (Koki Uchiyama)

Toge Inumaki de Jujutsu Kaisen 0

Un compañero de clase de Maki y Panda que aparece en Jujutsu Kaisen.y la precuela. Inumaki heredó una técnica de habla maldita increíblemente rara y poderosa de su familia, donde pronunciar una sola palabra puede causar un daño masivo tanto a su objetivo como a él mismo.

Por esa razón, Inumaki tiende a quedarse callado y solo pronuncia "palabras seguras" que incluyen ingredientes de bolas de arroz. Estas palabras son esencialmente las únicas palabras que puede transmitir, y parte de conocer a Inumaki implica descubrir qué significan sus palabras seguras.

En eventos en los que debe usar su discurso maldito, tiende a comprar un spray para la garganta para remediar el daño que se ha hecho a sí mismo.

Aunque puede parecer distante e indiferente debido a su silencio, Inumaki puede abrirse a los demás con bastante rapidez, y uno podría esperar que suceda lo mismo cuando comience a trabajar con Yuta mientras ambos aprenden a controlar sus increíbles poderes.

Panda (Tomokazu Seki)

Panda de Jujutsu Kaisen 0

Técnicamente no es un panda, pero lo suficientemente cerca, Panda es un personaje recurrente en la serie principal y la precuela. En el momento de Jujutsu Kaisen 0 , es un estudiante de primer año agrupado con Maki e Inumaki.

Un luchador cuerpo a cuerpo que se quita el polvo de los nudillos, las técnicas malditas de Panda incorporan los tres "núcleos" dentro de él: su núcleo "Panda", su núcleo brutal "Gorilla" y un tercer núcleo desconocido. Capaz de transformarse dependiendo de su núcleo activo, Panda puede luchar en una postura uniforme o con una fuerza abrumadora en su forma de gorila.

Además, Panda es un estratega magistral. Pero no dejes que toda su destreza en la batalla te engañe. Panda es optimista y cómico, nivelando una gran cantidad de sarcasmo cuando está justificado. A fin de cuentas, es un activo excelente para el equipo de estudiantes de primer año.

Aliados de Suguru Geto en Jujutsu Kaisen 0

Nanako Hasaba (Satsumi Matsuda)

Un antagonista que se remonta a los primeros momentos de la historia de Jujutsu Kaisen , Nanako y su hermana Mimiko son usuarias maliciosas de maldiciones que se han alineado con Suguru Geto.

Cuidando a Geto y mostrando una increíble cantidad de celosa lealtad hacia él, Nanako es parte integral del sueño de Geto de un mundo de hechiceros. Al igual que su hermana, Nanako puede ser bastante distante, y en un momento solo acepta atacar a los héroes de la precuela si puede pasar por una crepería cercana.

De todos modos, Nanako es una usuaria de maldiciones competente a pesar de no estar al nivel de algunas de sus contrapartes. Su verdadero activo para la causa de Geto está muy por encima de su lealtad inquebrantable. Las técnicas malditas de Nanako incluyen la capacidad de manipular cualquier sujeto capturado dentro de la cámara de su teléfono celular.

Mimiko Hasaba (Risae Matsuda)

Hermana de Nanako y cómplice de los planes de Geto. Mimiko es una compañera usuaria de maldiciones y utiliza técnicas con un juguete de peluche y una cuerda. Con estos implementos, Mimiko es capaz de ahorcar a sus enemigos con una soga. En su mayor parte, pasa su tiempo junto a su hermana, y el dúo a menudo se embarca en misiones juntas para promover las ambiciones de Geto.

A pesar de no ser tan poderosos como otros usuarios de maldiciones en el séquito de Geto, Mimiko y su hermana son más que capaces de manejarse a sí mismos siempre y cuando no aparezcan tipos abrumadoramente poderosos como Satoru Gojo.

Miguel (Kôichi Yamadera)

Uno de los comandantes más estridentes de Geto, Miguel comienza Jujutsu Kaisen 0como un feroz defensor del deseo de Geto de gobernar sobre una "utopía" de hechiceros. En comparación con los gemelos Hasaba, las capacidades de Miguel como usuario de maldiciones están en otra liga.

Provenientes de una familia de hechiceros de África, los parientes de Miguel son capaces de tejer la poderosa Cuerda Negra, una poderosa herramienta maldita que a menudo utiliza en la batalla. La cuerda es increíblemente amenazante para cualquiera que utilice energía maldita, ya que tiene la capacidad de interrumpir o cancelar por completo las técnicas malditas de un oponente.

A pesar de ser un aliado incondicional de Geto, Miguel no comparte el odio de los humanos comunes como sus compañeros. Aunque Geto no está de acuerdo con los sentimientos de Miguel, no puede dejar pasar a un aliado tan valioso. Miguel ha comentado a menudo que se enfrentaría al hechicero más fuerte del mundo para ver a Geto alcanzar su sueño., él podría conseguir su deseo.

La película Jujutsu Kaisen 0 estña disponible para ver en cines de México y más países de Latinoamérica. Puedes conseguir tu boleto en este enlace a la franquicia de cines Cinépolis. ¡SPOILER! Recuerda que Jujutsu Kaisen 0 tiene 1 escena post créditos con Yuta Okkotsu, Miguel y Satoru Gojo.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!