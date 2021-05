Todo sobre la nueva villana Lady Nagant de My Hero Academia

El manga de My Hero Academia debutó formalmente a la peligrosa Lady Nagant. Ella es un gran problema cuando se sabe que posee más de una peculiaridad, ya que pocos pueden reclamar este honor en la serie de Kohei Horikoshi.

La historia principal del capítulo 312 detalla cómo Izuku Midoriya, también conocido como Deku, intenta mantenerse fuera de su punto de mira y luego corta brevemente un clip de un programa de televisión sobre algunos de los héroes actuales más notables.

El enfoque principal en este caso particular es una entrevista con un héroe llamado Snipe, quien dice que habría sido el mejor francotirador de larga distancia de Japón si no fuera por Lady Nagant en el mundo de Boku no Hero Academia.

¿Quién es Lady Nagant de My Hero Academia?

(Foto: Shueisha) My Hero Academia 312

Lady Nagant es una heroína traidora y la asesina que All For One contrató para capturar a Deku. Además, ella es la ex mentora del héroe número dos Hawks. La Verdad Noticias te comparte más detalles de este nuevo personaje a continuación.

La peculiaridad de Snipe podría permitirle fijar a cualquier persona que vea dentro de un rango de 600 metros, pero sus proyectiles no tienen mucho impacto y no puede controlar dónde golpean a su objetivo.

Mientras tanto, la peculiaridad del rifle de Nagant, un rifle que sale de su brazo, puede disparar tiros rápidos y potentes a quienes ella elija y desde una distancia adicional de tres kilómetros. Increíblemente, ella no solo superó a Snipe porque su peculiaridad funciona mejor que la de él, aunque lo hace.

Ella también puede hacer balas con su cabello y moldearlas en diferentes tipos de munición, incluso balas que se curvan en el aire. Sorprendentemente, incluso eso es parte de su peculiaridad del rifle, que combina con una habilidad completamente diferente.

Segunda peculiaridad o Quirk

La segunda peculiaridad de Lady Nagant no se revela hasta el final del capítulo 312, cuando recuerda el momento en que aceptó la misión de All For One para cazar a Deku. LN originalmente rechazó su oferta, pero cuando AFO dijo que su sueño de ver caer a la Pro Hero Society sería imposible mientras el niño viviera, rápidamente cambió de opinión.

Su segunda peculiaridad es Air Walk, por lo que se la conoce como batería de artillería voladora. Independientemente de sus habilidades innatas, capturar a Deku está resultando una tarea mucho más difícil de lo que LN había anticipado originalmente.

No solo es la primera presa que ha desviado con éxito dos de sus balas, sino que Deku simplemente hizo lo impensable al dirigirse directamente hacia ella en lugar de huir. My Hero Academia solo ha revelado un puñado de personajes de anime y manga que poseen más de una peculiaridad.

El hecho de que el último esté cazando a Deku, hace que su presentación sea aún más impactante. Pero lo realmente convincente de ella no son sus poderes, sino su conexión con el héroe Hawks número dos, debido a su turbulento pasado.

Conexión con Hawks

El pasado de Hawks está plagado de tantas experiencias negativas con héroes que es un milagro que se haya convertido en uno sin desertar de inmediato para unirse a las filas de la villana. El padre de Hawks odiaba a los héroes y luego fue arrestado por uno, un encarcelamiento que convirtió la vida ya difícil de Hawks al revés.

El hecho de que su mentor primero traicionara y luego comenzara a buscar formas de destruir la misma organización a la que dedicó su vida solo hace que su compromiso sea más fascinante.

Anteriormente, se creía que Hawks traicionó a los héroes de Japón cuando en realidad había estado sirviendo como agente doble, pero su conexión con Lady Nagant plantea grandes preguntas sobre su futuro como héroe en My Hero Academia.

¿Dónde leer el manga de My Hero Academia?

Los fanáticos pueden leer el manga de My Hero Academia desde la aplicación MANGA Plus de Shueisha. Aquí encontrarán el debut de Lady Nagant y el nuevo rumbo de Deku para derrotar de una vez por todas a All For One.

