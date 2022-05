Todo sobre The Deer King, película de anime por animadores de Studio Ghibli

GKIDS, un conocido distribuidor de películas animadas de los Premios de la Academia, como el extenso catálogo de Studio Ghibli de Hayao Miyazaki, ha anunciado una nueva asociación con Fathom Events para estrenar exclusivamente The Deer King (El rey de los ciervos, Shika no Ou: Yuna to Yakusoku no Tabi).

El estreno de vista previa será el 13 y 14 de julio, antes de que comience un estreno limitado en cines selectos de Estados Unidos el 15 de julio. La nueva película de anime proviene del estudio de animación Production IG. Los directores son Masashi Ando y Masayuki Miyaji.

La película animada se presentará en los cines con audio japonés original el 13 de julio y será seguido por el doblaje en inglés al día siguiente. El público en estas proyecciones también verá una presentación exclusiva de Ando. La información fue compartida desde el sitio web oficial de GKIDS para The Deer King.

Tráiler de The Deer King

Masashi Ando ha trabajado en numerosos proyectos en diferentes roles, incluido el diseño de personajes, director de animación y animador clave con Studio Ghibli en las películas El Viaje de Chihiro (Spirited Away) y La Princesa Mononoke (Princess Mononoke) de Hayao Miyazaki.

Ando también trabajó con el legendario director Satoshi Kon en Paprika y Paranoia Agent. Además, es conocido por su trabajo de diseño de personajes con Masayoshi Tanaka en la película de Makoto Shinkai, Tu Nombre (Your Name).

The Deer King, película animada por Production IG (Ghost In The Shell)

El codirector Masayuki Miyaji es más conocido por dirigir la serie de anime de 2009, Xam's: Lost Memories y por trabajar en las películas de Studio Ghibli, Mi Vecino Totoro (My Neighbor Totoro) y Mis vecinos los Yamada (The Yamadas), la última de las cuales es una adaptación de la serie de libros originales de la autora Nahoko Uehashi.

La película se describe como una "epopeya de fantasía arrolladora" que marca el debut como director de Masashi Ando. Puedes comprar boletos para las proyecciones exclusivas para fanáticos a partir del 10 de junio en Fathom Events o directamente en la página de GKIDS para The Deer King. Esta fecha está sujeta a variar entre los cines locales y las cadenas de teatros.

Sinopsis Shika no Ou: Yuna to Yakusoku no Tabi

Visual de The Deer King compartido por GKIDS

Aquí está la sinopsis oficial: “Después de una guerra brutal, el ex soldado Van trabaja en una mina controlada por el imperio gobernante. Un día, su existencia solitaria da un giro cuando una jauría de perros salvajes portadores de una enfermedad mortal e incurable lo ataca, dejando solo a Van y una joven llamada Yuna como sobrevivientes”.

“Finalmente libres, la pareja busca una existencia sencilla en el campo, pero son perseguidos por fuerzas nefastas. Con la intención de proteger a Yuna a toda costa, Van debe descubrir la verdadera causa de la plaga que asola el reino y su posible cura”. La película The Deer King se suma al mundo de la animación moderna, su guión fue Taku Kishimoto, basado en la serie de novelas de fantasía por Nahoko Uehashi.

