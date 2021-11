Todo lo que sabemos del anime My Hero Academia Temporada 6

Después de que la quinta temporada de My Hero Academia emitiera su último episodio en septiembre, se renovó inmediatamente para la temporada 6 de anime.

Ahora no hay una fecha de lanzamiento todavía, pero ya sabemos que la temporada 6 adaptará el Arco de Guerra de Liberación Paranormal del manga original.

Este arco de guerra verá a los héroes existentes enfrentarse cara a cara con el Meta Liberation Army y la Liga de Villanos. ¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias contiene spoilers del anime Boku no Hero Academia Temporada 5.

¿My Hero Academia tendrá temporada 6?

El anime sí tendrá temporada 6 con estudio BONES. En un breve clip compartido por la cuenta oficial del anime en Twitter para conmemorar la confirmación de la temporada 6, el programa provocó una batalla entre los héroes y villanos al mostrar un vistazo de Tomura Shigaraki más fuerte que nunca, mientras se prepara para enfrentarse a Izuku.

El anime basado en el manga de Kohei Horikoshi ha tenido eco en el público de todo el mundo gracias a sus personajes muy agradables, secuencias de acción bien ejecutadas y una banda sonora increíble. Capturó efectivamente a los humanos detrás de personalidades de superhéroes más grandes que la vida.

¡No es de extrañar por qué los fanáticos están tan entusiasmados con la temporada 6! Aunque los personajes de My Hero Academia podrían ser demasiados (incluso para los estándares del anime), cada uno tiene la oportunidad de brillar e inspirar al espectador.

Otra temporada significa que los fanáticos del manga pueden ver uno de los arcos de la historia más esperados encontrar un lugar en la pantalla chica, ya que la rivalidad entre Izuku y Shigaraki alcanza un nivel completamente nuevo.

Boku no Hero Temporada 6 fecha de estreno

(Foto: BONES) Boku no Hero Academia

Si bien tenemos un adelanto que nos cuenta más sobre la historia que estamos esperando, no es mucho si no hay una fecha de estreno que lo acompañe. Los creadores han mantenido la nueva temporada en secreto hasta ahora, y no sabemos nada, excluyendo el hecho de que la serie tendrá una temporada 6.

A juzgar por los períodos de tiempo entre otras temporadas, es probable que la serie regrese en algún momento de 2022. Las temporadas 1 a 4 se transmitieron durante cuatro años, y el inmenso retraso detrás de la quinta temporada se debió solo a la pandemia de COVID-19.

En términos de miembros del elenco, esperamos que Daiki Yamashita regrese como protagonista Izuku / Deku, Nobuhiko Okamoto y Yuki Kaji volverán a interpretar sus papeles como Bakugo y Shoto, y Kōki Uchiyama, por supuesto, ¡regresará como el legendario Shigaraki Tomura! También se espera que Ayane Sakura regrese como Uraraka.

No descartaríamos la posibilidad de que el anime My Hero Academia siga una línea de tiempo de lanzamiento regular y regrese a finales de 2022. Lo último que sabemos es que My Hero Academia comparte emocionante póster de la Temporada 6.

Trama de My Hero Academia Temporada 6

La temporada 5 de My Hero Academia adaptó el arco de Endeavour

La temporada 5 de la serie cubrió la Agencia Endeavour, así como los arcos de la trama del Meta Liberation Army, como se ve hasta el volumen 26 del manga, capítulo 257. A través de los episodios, se revela que la Liga de Villanos se unirá al Meta Liberation Army, una organización malvada, por lo que pueden fusionarse y convertirse en el Frente de Liberación Paranormal.

El PLF es esencialmente una organización poderosa que quiere hacer añicos la fe de la gente en los héroes, entre otras ideas seriamente oscuras que buscan ejecutar. La única forma de derrotar a la organización y a su nefasto líder Tomura Shigaraki es que los héroes se reúnan y entrenen para detener la batalla que se avecina.

La temporada 5 adaptó fielmente los arcos del manga mientras proporciona una excelente introducción que conduce a la Guerra de Liberación Paranormal. Y bueno, MHA podría no terminar solo en la temporada 6.

Hay 31 volúmenes (326 capítulos) del manga My Hero Academia que se han publicado en VIZ Media, lo que significa que hay suficiente material fuente para inspirar más temporadas de la serie. Teniendo en cuenta la creciente popularidad del programa, ¡no parece una mala idea!

