Todo lo que debes saber del anime de Monster, episodios, temporadas y personajes

El anime de Monster es un clásico muy querido con personajes icónicos y una historia rica en experiencias. La serie de misterio psicológico, se centra en un médico que está atormentado por una elección de vida que tomó para salvar la vida de un niño en lugar del alcalde de su ciudad.

Este chico, conocido como el villano de la serie, Johan Liebert, se convertiría en un cerebro criminal que algunos fanáticos dirían que puede ser más astuto que los personajes más queridos del anime como Light Yagami de Death Note.

Muchos fanáticos de la animación japonesa y el manga, argumentan que el anime de Monster es uno de los mejores programas japoneses sobre asesinatos y misterios que existen. Aquí en La Verdad Noticias te compartimos todo lo que debes saber de la serie.

¿Qué tan bueno es el anime de Monster?

Anime de Monster: Promocional de la serie en 2004

El anime de Monster fue uno de los favoritos de los fanáticos en el bloque Ani-Mondays de Sci Fi Channel. Tomando en cuenta que su manga creado por Naoki Urasawa en 1994 fue un éxito, lo normal es esperar que su versión animada de 2004 también supere las expectativas de los fanáticos.

De hecho, Guillermo del Toro aún quiere hacer un live action de Monster, pero HBO lo ha rechazado y solo el tiempo dirá si alguna vez se consigue. De igual forma, Naoki Urasawa es uno de los mangakas más populares en el negocio, ha recibido varios premios importantes y elogios importantes de la crítica.

El manga de Monster está meticulosamente dibujado y minuciosamente investigado con un elenco extenso y una historia compleja de múltiples capas. Entre muchas series de anime famosas, esta es casi idéntica a la original, diferenciándose solo en varias escenas que se cortaron y varias que se agregaron.

Sinopsis del anime de Monster

Monster es un anime de terror psicológico

En 1986, la vida era buena para el neurocirujano japonés Kenzo Tenma. Era un médico consumado que vivía en Alemania Occidental, tenía los favores del director del hospital, una prometida ardiente (la hija del director) y un futuro prometedor.

Pero un día, la culpa de atender principalmente a los pacientes ricos y dejar a las personas más pobres necesitadas de sus habilidades lo lleva a operar a un niño que recibió un disparo por el asesinato de sus padres adoptivos, en lugar del alcalde de Dusseldorf.

Como resultado, el niño vive, el alcalde muere en manos de cirujanos menos talentosos, y Tenma es degradado por sus superiores y abandonado por su prometida. Aunque su vida ahora está en ruinas, Tenma todavía cree que hizo lo correcto.

De repente, los directores del hospital que degradaron a Tenma mueren en circunstancias muy misteriosas, dejando un puesto vacante que solo él puede cubrir. Luego, el niño al que Tenma operó se escapa del hospital con su hermana gemela.

Aunque ninguna de las muertes puede atribuirse directamente al buen médico, cierto inspector Lunge no está muy convencido de su inocencia. Nueve años después, Tenma todavía está trabajando en el mismo hospital cuando un paciente criminal escapa aterrorizado porque no quiere ser asesinado por una persona a la que llama "el Monstruo".

Tenma lo sigue a un estacionamiento, solo para verlo disparado sin piedad. Es aún peor cuando ve quién es el asesino: el mismo niño al que operó hace nueve años, Johan Liebert. Ahora un adulto joven, Johan confiesa que fue él quien mató a los directores hace años como una forma de agradecer a Tenma, y se marcha.

Horrorizado al descubrir que él es el responsable de la existencia de tal monstruo, Tenma abandona su trabajo y su vida, y se dedica a encontrar a Johan nuevamente y matarlo para siempre.

Sin embargo, seguir el rastro de sangre de Johan se vuelve complicado y absorbente, y a medida que la búsqueda de Tenma se llena de pistas de la infancia del niño, encontrar la verdad sobre el pasado de Johan se vuelve tan imperativo como encontrar al propio Johan.

La búsqueda se complica aún más cuando los crímenes de Johan se atribuyen a Tenma, y Lunge, convencido de que Tenma es el perpetrador, comienza una persecución propia.

Personajes principales de Monster

Anime de Monster: Protagonista, Dr. Kenzo Tenma

Dr. Kenzo Tenma: Es el protagonista del anime de Monster. Un neurocirujano japonés que trabaja en Düsseldorf, Alemania. A pesar de las órdenes explícitas de su director, decide operar a un niño gravemente herido en lugar del alcalde de la ciudad, lo que resulta en su degradación y la ruptura de su compromiso.

Sin embargo, es ascendido poco después de los misteriosos asesinatos de tres de sus superiores, y continúa trabajando en el hospital hasta que se le revela que el niño por el que arriesgó su carrera para salvar es, de hecho, un asesino en masa.

Anime de Monster: Antagonista, Johan Liebert

Johan Liebert: Principal antagonista de la historia, es presentado como un niño de diez años con una bala en el cerebro. Poco después de ser salvado por Tenma, escapa del hospital con su hermana gemela Anna.

Resurge nueve años después como un asesino, admite haber envenenado a los superiores de Tenma y procede a causar estragos en toda Alemania. Su identidad es desconocida para el público en general, y posteriormente se culpa a Tenma de sus asesinatos.

Anime de Monster: Anna Liebert

Anna Liebert / Nina Fortner: La hermana gemela de Johan. Tras el incidente de 1986, es adoptada por una pareja de Heidelberg donde lleva una vida normal. Cuando Johan decide ponerse en contacto con ella de nuevo, Tenma frustra su plan al ayudar a Nina a escapar.

Sin embargo, sus padres adoptivos son asesinados por los secuaces de Johan, y su asesinato la envía en una búsqueda de venganza, a través de Alemania y la República Checa, donde recoge los pedazos olvidados de su pasado.

¿Cuántos capítulos tiene el anime de Monster?

Monster tiene un total de 18 volúmenes de manga y una temporada de 74 episodios en su serie de anime estrenada en 2004. El famoso estudio Madhouse (One Punch Man) se encargó de la animación y Masayuki Kojima (Piano no Mori y Black Bullet 2014) fue el director.

¿Dónde ver el anime de Monster?

Los fanáticos pueden ver el anime de Monster en páginas para ver anime como AnimeFLV, JKanime o ReyAnime, aunque no son sitios oficiales. Desafortunadamente, la serie de Naoki Urasawa ya no está disponible en Hulu o Netflix (subtitulada), ya que VIZ Media eliminó la licencia.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!