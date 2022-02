Todo lo que debes saber del anime Kawaii dake ja Nai Shikimori-san

Basado en la serie web manga de Keigo Maki que comenzó a publicarse en la cuenta de Twitter del autor en 2018 antes de publicarse oficialmente en Magazine Pocket a principios de 2019. Kawaii dake ja Nai Shikimori-san (Shikomori's Not Just a Cutie) puede ser la comedia romántica típica de la escuela secundaria, excepto que los roles de la niña y el niño se invierten de manera poco convencional.

El protagonista Yuu Izumi es un individuo extremadamente desafortunado, que a menudo se lesiona de las formas más absurdas. Sin embargo, desde que comenzó a salir con su compañero de clase Micchon Shikimori, Izumi está protegido de su tendencia a atraer accidentes desafortunados.

Recientemente, se lanzó un nuevo tráiler del próximo anime romántico titulado Shikomori's Not Just a Cutie. El anime es producido por Doga Kobo, el estudio de animación detrás de 11eyes, y tiene un toque similar con personajes coloridos y animación elegante. Antes te recordamos, que ya informamos los ganadores de los Crunchyroll Anime Awards 2022.

Trailer y estreno de Kawaii dake ja Nai Shikimori-san

El Twitter oficial de Kawaii dake ja Nai Shikimori-san confirmó que el anime se estrenará el 9 de abril de 2022. Los fanáticos ya pueden ver un primer video promocional y conocer a los miembros del elenco.

El elenco principal de voces de la serie incluye a Saori Ōnishi como Shikimori, Shuichiro Umeda como Izumi, Nobuhiko Okamoto como Shu Inuzuka, Misato Matsuoka como Kyo Nekozaki y Rina Hidaka como Yui Hachimitsu.

Not Just a Cutie de Shikomori está dirigida por Ryota Ito con Shohei Yamanaka como asistente de dirección. Yoshimi Narita estuvo a cargo de la composición de la serie, mientras que el diseño de personajes estuvo a cargo de Ai Kikuchi. La canción de apertura del anime es interpretada por Nasuo y el tema final es de Yuki Nakashima.

¿De que trata Shikomori's Not Just a Cutie?

Promocional de Kawaii dake ja Nai Shikimori-san (Doga Kobo)

Como lo indica el título, Shikimori no solo es increíblemente linda, sino que también es extremadamente genial y segura de sí misma, siempre lista para entrar en acción cada vez que su novio está en peligro. En el tráiler, podemos ver cómo la chica de cabello rosa saca a Izumi del camino de un camión que se aproxima y luego le dice: "Caramba, no me hagas trabajar tan duro".

Este tipo de líneas, junto con la naturaleza confiable y asertiva de Shikimori, dejan claro en el tráiler que este anime juega con las normas de roles de género que solemos ver en el anime romántico y las pone patas arriba, convirtiendo a la chica en el "caballero de brillante armadura". de la relación mientras que el chico es tímido, torpe y requiere protección.

A partir de enero pasado, la serie manga Kawaii dake ja Nai Shikimori-san ha recopilado un total de 11 volúmenes y ha sido licenciada en inglés en América del Norte por Kodansha. Por otra parte, se anunciaron los estrenos de animes que llegan a los Jueves de Doblaje de Funimation en febrero.

