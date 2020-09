Todo lo que debes saber del ANIME ¡El mundo de la animación japonesa!

¿Eres nuevo en el mundo del anime? Este contenido es para quienes desean conocerlo todo sobre este estilo de animación japonesa, un arte que está enamorando cada vez más personas. Sí, este es el hogar de series famosas como Naruto, Dragon Ball Super, One Piece, My Hero Academia y muchos títulos más.

Te seré honesta, cuando escuché el término de anime por primera vez no tenía idea de lo que significaba la palabra. Ya que crecí consumiendo televisión de paga y mucho YouTube, me emocionó saber el verdadero nombre de las “caricaturas chinas” y que estas eran todo menos simples series de animación. ¡Empecemos!

¿Qué es el anime?

Esta es la primera pregunta que nos debemos hacer, ya que el anime no se refiere a la animación originaria de China, sino de Japón. Para ser precisos, el anime es una animación al estilo japonés. Mejor conocido por su distintivo estilo temprano de diseño de personajes con “ojos grandes, boca pequeña” y la amplia gama de temas y géneros que cubre.

La evolución del anime "90's vs 2010's"

La animación se considera simplemente otro medio en Japón, que se presta a cualquier historia para cualquier nivel de edad. El anime, que abarca el trabajo con temas para adultos como el terror psicológico y el erotismo, es la razón principal de su origen.

Después de todo, la animación también es muy útil en ciertos géneros como ciencia ficción, que de otro modo sería muy costoso de producir en un largometraje al estilo Hollywood. Antes del anime está el manga, que se puede resumir a una historieta japonesa.

El manga se creó para dibujar lo que no estaba permitido en la antigüedad, desde desnudos, escenas explícitas de intimidad y todo tipo de fantasías que simplemente no podrían grabarse con personas reales (por ser temas tabú en el pasado).

Como resultado, una gran cantidad de programas de televisión y películas japoneses están animados y se basan en un manga; porque permiten ir más allá de una historieta estática. También existe un mercado muy grande para la animación directa a video (conocida como OVA).

¡Cuidado! La mayoría de estas producciones no se limitan a temas aptos para menores de 12 años. Así que si un menor de edad desea ver anime, primero debes conocer la clasificación de edades y los géneros que existen (algo que te diremos más adelante).

El anime no es originario de Francia

Es un error común pensar que el término anime se deriva del francés. En realidad, es un préstamo de la forma corta (ア ニ メ) de la palabra japonesa “animeeshon” (ア ニ メ ー シ ョ ン), en sí mismo un préstamo del inglés.

Las fuentes más antiguas a menudo se refieren al anime con el término más descriptivo “Japanimation”, un acrónimo obvio de Japón y animación. Esta terminología pasó de moda en Occidente en los años 90 con el surgimiento de la primera generación de Occidental Otaku.

El estilo visual característico del anime se comparte con el manga (cómics japoneses y novelas gráficas); en ambos casos, se hereda del trabajo de autores o artistas anteriores como Osamu Tezuka, quien es el padre del manga y anime japonés moderno, y Junichi Nakahara, padrino del arte manga.

¿Por qué los personajes tienen ojos grandes?

Un debate rodea los orígenes de los “ojos grandes” utilizados popularmente en el anime. Algunas fuentes dicen que se originó en Osamu Tezuka (creador de Astroboy), quien fue fuertemente influenciado por animadores estadounidenses como el trabajo de Walt Disney o Betty Boop (uno de los personajes favoritos de Tezuka).

Por otro lado, uno de los primeros artistas en usar la apariencia de “ojos grandes” fue el artista de manga Junichi Nakahara, quien estaba dibujando ilustraciones para revistas femeninas populares de Shoujo (para chicas) que se parecen mucho al arte moderno del manga y anime.

Un estilo similar también apareció en los espectáculos populares de Kamishibai (teatro de papel) a principios de la década de 1930, con personajes populares como Jungle Boy. El estilo artístico distintivo que comenzó en las revistas Shoujo de 1920 evolucionó a lo largo de las décadas hasta convertirse en el estilo artístico familiar que ha caracterizado al manga y al anime durante muchas décadas.

La cultura expresiva de Japón, donde los ojos son el foco principal para leer los pensamientos de las personas, probablemente también tuvo un gran efecto en el estilo de los ojos grandes. El trabajo de Osamu Tezuka fue esencial para sentar las bases del manga y el anime modernos como se los conoce hoy en día.

¿Qué géneros de anime existen?

Al igual que en las caricaturas occidentales (ciencia ficción, romance, drama, etc), el anime se clasifica en géneros que ayudan a conocer de qué tratan sus historias o para qué público está dirigido. ¿Recuerdas nuestra advertencia de tener cuidado con las edades? Bueno, esto se debe a que existe contenido para adultos en la animación japonesa.

Primero hay que conocer que el anime se puede clasificar de forma demográfica (que son los géneros más conocidos), luego por temática y finalmente por estilo de dibujo. A continuación, te dejamos la lista de cada uno y con ejemplos de series famosas:

Anime por géneros demográficos

Foto: Doraemon

KODOMO: Muchos de los que no están familiarizados con el anime podrían pensar que todo el medio podría describirse como algo para niños. Sin embargo, incluso aquellos que entienden que Cowboy Bebop y Pretty Cure son obras de arte muy diferentes; con audiencias claramente distintas.

En resumen, son cosas de niños reales, para los espectadores más jóvenes. Algunas series Kodomo son familiares para los fanáticos occidentales, como Pokémon, Hamtaro, Heidi, Doraemon y Yo-Kai Watch.

Foto: My Hero Academia

SHONEN: Cuando piensas en anime, lo que te viene a la mente es probablemente shonen. My Hero Academia, Dragon Ball Z, Slam Dunk: todo es cómodamente shonen, a pesar de cuán ampliamente pueden variar esos títulos.

Eso es porque shonen realmente solo significa “para niños”, por lo que es más una categoría demográfica que un género. En la era del anime como exportación, sin embargo, el término ha ganado connotaciones de género que no pueden ignorarse.

Cuando un niño ama a Bleach y quiere leer algo más en ese sentido, terminará buscando “shonen” y, en general, encontrará algo nuevo que amar.

El anime Shonen abarca una enorme variedad de subgéneros: deportes, fantasía, ciencia ficción e incluso historias de terror que se encuentran debajo de este paraguas.

Este género de anime tiene un enfoque en los hombres jóvenes, que a menudo buscan convertirse en los mejores en lo que hacen, corregir un terrible error y / o proteger a sus seres queridos.

Estas son historias apasionadas e idealistas sobre la juventud en su forma más entusiasta, llena de acción y corazón. No es de extrañar que shonen sea el género más popular de anime. Las mujeres también están incluidas en el público, al menos quien redacta este artículo puede decirte que este es su estilo favorito.

Foto: Card Captor Sakura

SHOUJO: Sailor Moon, Cardcaptor Sakura y Fruits Basket pueden variar mucho en términos de historia, pero todas estas series son shoujo. Como otras entradas de esta lista, shoujo (literalmente “niña”) es técnicamente un grupo demográfico, deformado por el tiempo y exportado a un término de género.

En consecuencia, el anime shoujo tiene una amplia gama de temas. Sailor Moon cae bajo este paraguas, al igual que otras historias de chicas mágicas de jóvenes heroínas con trajes fabulosos que luchan contra el mal con poderes fantásticos.

Sin embargo, también lo hace La rosa de Versalles, un drama histórico ambientado en el Versalles de María Antonieta y Ouran High School Host Club, una comedia escolar con romance incluido.

Series como Tokyo Mew Mew y Nana pueden involucrar triángulos amorosos, parejas principales y fandoms repletos de envíos, pero las relaciones platónicas son una parte tan importante de sus narrativas, especialmente cuando se trata de amistades entre chicas jóvenes.

Además, los motivos visuales de shoujo son sorprendentemente diferentes: aunque las chicas mágicas y los pilotos de robots gigantes basados en shonen pueden triunfar sobre el mal, solo el primero lo hace en estallidos de corazones, estrellas y flores.

Ejemplo de anime "Seinen"

SEINEN: Llegamos al anime para adultos, al menos si buscas robots, acción, magia y guerra. Aunque tienes muchas opciones cuando se trata de anime, si no estás interesado en las travesuras con los ojos abiertos, las historias escolares o las emociones salvajes de los adolescentes, ahí es cuando necesitas conocer el género Seinen.

Técnicamente, seinen se reduce a significar “anime para hombres jóvenes”. En la práctica, esto se traduce en una amplia variedad de historias que pueden retratar niveles de violencia y sexualidad calificados por R, morales más turbias y personajes a los que no se les promete ningún tipo de absolución.

Anime como Black Lagoon y Ghost In The Shell, examina a personajes que viven en los márgenes de la sociedad, su hackeo de sombrero negro y la violencia mercenaria como un hecho.

Estas no son historias sobre personas que buscan salvar el mundo; de hecho, a menudo se trata de personas que lo intentaron, fallaron y ahora viven en los escombros de ese sueño.

Pero no creas que todo es pesimismo: aunque el crimen, la acción, el horror psicológico y las tomas particularmente oscuras de la ciencia ficción y la fantasía suelen estar a la orden del día, la comedia también cae bajo el paraguas de Seinen.

One Punch Man, Devilman Crybaby, Psycho Pass y Death Note, son buenos títulos para iniciar.

Foto: Sakamichi no Apollon

JOSEI: Hay manga para niñas (Shoujo), lleno de primeros enamoramientos y secretos de la escuela, y luego está el Josei: manga para mujeres que quieren ir más allá del patio de la escuela.

Josei es donde encontrarás relaciones examinadas más allá del beso inicial, vidas después de la graduación y mucha más acción entre las sábanas. La distinción puede parecer turbia: los animes de Josei como Paradise Kiss, Princess Jellyfish y Sakamichi no Apollon, lidian con rupturas, maquillajes y todo el drama que los acompaña, tal como lo haría el anime dirigido a chicas más jóvenes.

Pero aquí, la pareja protagonista realmente podría terminar siendo total y finalmente incompatible, y el camino hacia una vida mejor podría requerir años brutales de cambio, angustia y decepción. Pero eso no quiere decir que Josei sea un asunto completamente melancólico; de hecho, todo lo contrario.

Otro hilo destacado en Josei es el de las historias de BL, o “Boys 'Love”: romances entre personajes masculinos que pueden, dentro del entorno más maduro de Josei, ser retratados con una sexualidad mucho más explícita.

Anime por géneros temáticos y estilos

Llegamos a la clasificación de anime por temáticas, en este punto ya puedes adentrarte a algo más específico que tus gustos por la edad. Ya que estos géneros te ayudarán a encontrar “ese anime” que no sabías que necesitabas o que te recuerda a alguna película occidental.

MAHOU SHOUJO: Magical girl, chica-bruja o con poderes mágicos. Aquí entra totalmente Sailor Moon, pero no debes pasar por alto a títulos como Sugar Sugar Rune, Shakugan no Shana, Mahō Shōjo Lyrical Nanoha, Little Witch Academia y Puella Magi Madoka Magica.

MECHA: Robots gigantes. Aquí encuentras a Gundam, Mazinger Z, Eureka Seven, Aldnoah.Zero, Code Geass, Tengen Toppa Gurren-Lagann y Evangelion.

SENTAI: En anime se refiere a un grupo de superhéroes. Así es, el Shonen no es solo superhéroes. Pero si esta temática estilo Marvel y Dc es lo tuyo, no debes perderte Precure y los Caballeros del Zodiaco.

SPOKON: Historias deportivas. Los mejores ejemplos que te podemos dar son: Super Campeones, Slam Dunk, Haikyuu, Free!, Yowamushi Pedal, Kuroko no Basket, Prince of Tennis, Ookiku Furikabutte y Yuri on Ice!!.

POST APOCALÍPTICO La historia se lleva en un mundo devastado. No puedes pasar por alto a Neon Genesis Evangelion, Akira, Shingeki no Kyojin, Ergo Proxy, No. 6, Wolf’s Rain, Shinsekai yori y Battle Angel Alita.

MEITANTEI: Es una historia policíaca o de detectives. No pierdas de vista a Hyouka, Detective Konan, Gosick, Hamatora The Animation, Boku dake ga Inai Machi, Bungou Stray Dogs, Great Pretender y Psycho Pass.

SHONEN AI y YAOI: Romance homosexual entre chicos y/o hombres. Se diferencian el primero del segundo en el contenido, ya sea explícito o no. Aquí están títulos de anime como: Given, Super Lovers, Love Stage, Hybrid Child, Loveless, Gravitation, Junjou Romantica, Doukyuusei y Sekaiichi Hatsukoi.

SHOUJO AI y YURI: Romance homosexual entre chicas y/o mujeres. Se diferencian el primero del segundo en el contenido, ya sea explícito o no. Los mejores ejemplos son: Citrus, Sakura Trick, Akuma no Riddle, Yagate Kimi ni Naru, Aoi hana, Sasameki Koto, Shoujo Kakumei Utena: Adolescence Mokushiroku y Strawberry Panic.

HENTAI: Significa literalmente “pervertido”, es el anime pornográfico. ¡Aquí puedes salvarte de una broma por parte de tus amigos! Si alguien te recomienda Gakuen de jikan tomare, Boku no Pico y Samurai Hormone, debes saber que todos ellos son contenido XXX para adultos.

EIICHI: Es la pronunciación de la letra H en japonés, son situaciones medio-sexuales llevadas a la comedia. Aquí encuentras a No Game No Life, Kill la Kill, Nanatsu no Taizai, Highschool of the Dead, Shokugeki no Souma, Zero no Tsukaima, High School DxD, Prision School, Nisemonogatari y muchos más.

HAREM: Género en el cual, el protagonista está rodeado de mujeres que van tras él. Ejemplos: Rent-A-Girlfriend, Nisekoi, Rosario to Vampire, Strike the Blood, Kami nomi zo Shiru Sekai, Masamune-kun no Revenge y Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru.

HAREM INVERSO: Reversa al género anterior, así que tenemos a una chica rodeada de muchos chicos interesados en ella de forma romántica. Ejemplos: Fruits Basket, Watashi ga Motete Dousunda, Storia della arcana Famiglia, Neo Angelique Abyss, Kiniro no Corda: Primo Passo, Uta no Prince Sama, Magic Kyun Renaissance y Sengoku Night Blood.

MAGICAL GIRLFIREND: La historia principal trata sobre una relación entre un ser humano y: un alienígena, un dios o un robot. Chobits y Aa! Megami-sama, son los mejores ejemplos de este género de anime por temática.

ISEKAI: Animes que giran en torno a una persona normal de la Tierra que es transportada, renacida o atrapada en un universo paralelo o un mundo de fantasía. El mejor ejemplo es Sword Art Online.

ANIME PROGRESIVO: Animación hecha con propósito de emular la original japonesa. Ejemplos: Serial Experiments Lain y Neon Genesis Evangelion.

Anime por estilo de dibujo

Foto: Himouto! Umaru-chan

BISHOUJO: Literalmente, “joven hermosa”. Los mejores ejemplos que no te puedes perder son: Chuunibyou demo Koi ga Shitai! y Love Live! Sunshine!!.

BISHOUNEN: Literalmente, “joven hermoso”. Tenemos al anime de Akatsuki No Yona como un ejemplo y también a Tonari No Kaibutsu-kun.

KEMONO y FURRY: Humanos con rasgos de animales o viceversa. Inu x Boku y BNA: Brand New Animal son buenos ejemplos.

SUPER DEFORMED y CHIBI: Personajes muy pequeños, como muñequitos. Exageran las características infantiles. Ejemplo: Himouto! Umaru-chan.

MOÉ: Estilo de anime que exagera las características “tiernas” de los personajes. Ejemplos: K-On!, Lucky Star y Kobayashi-san Chi no Maid Dragon.

Finalmente hemos terminado con este recorrido por el mundo del anime. Aún existen muchas curiosidades a conocer de la animación japonesa. Sin embargo, lo importante es que conozcas las bases de este contenido que perfectamente puedes disfrutar en plataformas legales como: Crunchyroll, Funimation, Netflix y Amazon Prime Video.