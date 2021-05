Delta hace su primera aparición en el episodio 157 de Boruto: Naruto Next Generations. Para el episodio 198, Delta ya estaba en duelo con Naruto Uzumaki después de dejar una brillante impresión.

Masashi Kishimoto hizo de Delta un personaje prometedor. Los fanáticos de Boruto definitivamente estarían de acuerdo cuando se piensa que Delta ha sido una de las personalidades más entretenidas de la serie de anime shonen con diferencia.

Este miembro de Kara muestra una fuerza tremenda y habilidades asombrosas en la secuela de Naruto. Entonces, ¿quién es Delta? Si eso es lo que te estás preguntando, aquí en La Verdad Noticias te compartimos todo lo que debes saber de Delta en el anime Boruto.

¿Quién es Delta en Boruto?

(Foto: Pierrot) Delta en el anime Boruto

Delta en el anime Boruto es una villana que pertenece a la Organización Kara. Ella es destructiva y caótica, lo que se convirtió en un gran obstáculo para Naruto también. Delta fue creada por Amado. Todo su cuerpo está modificado para el combate.

En resumen, Delta es un cyborg asesino que representa una gran amenaza. Dadas sus estadísticas, ella es muy poderosa, si no la más poderosa. Delta es muy leal a Kara e incluso se convierte en miembro del círculo íntimo.

Delta se unió a la organización después de la Cuarta Gran Guerra Ninja. Algún tiempo después de unirse, fue en busca de posibles candidatos para la nave de Jigen. En su búsqueda, conoce a Kawaki. Después de que Kawaki se une a Kara, Delta a menudo lo golpea y lo maltrata.

La personalidad de Delta no es la mejor, pero ella hace que Boruto sea divertido de ver en plataformas como Crunchyroll. Desde el comienzo de la serie, los fanáticos la han amado y no quieren que desaparezca.

Apariencia de Delta

(Foto: Pierrot) Los fanáticos aman el diseño de Delta

Delta es muy apreciada por su apariencia. Ella también es muy consciente de ello. A primera vista, podemos decir de un vistazo que Mikio Ikemoto, ilustrador del manga Boruto quería ponerla muy bonita. Por supuesto, lo logró, ya que los fanáticos de Delta han surgido desde su primera aparición.

Delta tiene cabello rubio. Antes de su animación, muchos fanáticos pensaron que podría tener el pelo naranja o que podría ser morena. Ella usa sombra de ojos amarilla junto con lápiz labial amarillo para completar su look. También tiene un tatuaje en la frente que dice "I" como en el número romano 1. Este tatuaje era de color verde en el manga, pero en el anime es amarillo.

Su cabello es fluido y largo. El color de ojos de Delta es violeta. Lleva un traje turquesa debajo de una capa negra. Para combinar con su look completo, se pinta las uñas de amarillo. Delta tiene una mirada severa como si siempre estuviera empapada de ira. Por alguna razón, a ella se le ha dado un gran apego al amarillo en su apariencia.

El apego llega hasta el punto de retratar sus cejas amarillas. En general, Delta en el anime de Boruto es un personaje magnífico y exhibe un aura muy poderosa. Se ve intrépida, segura de sí misma y absolutamente deslumbrante.

Personalidad de Delta en el anime Boruto

(Foto: Pierrot) Delta enojada durante su pelea

A pesar de ser un cyborg, Delta es muy ingenua. Tiene problemas de ira que la hacen volverse violenta en circunstancias que incluso la molestan un poco. Sin embargo, ha demostrado su lealtad a Kara.

Como muchos villanos, Delta es sádica y despiadada con sus enemigos. Un ejemplo de este rasgo se ve cuando le recuerda a Kawaki cómo lo golpeó cuando estaba en Kara. Ella no se preocupa antes de tomar a alguien como rehén durante el combate.

Cuando las cosas no salen como ella quiere, se enoja mucho. Delta representa un complejo de alta superioridad que la lleva a volverse violenta cuando se demuestra que está equivocada. Ella también muestra signos de ser una mala perdedora y no puede soportar la idea de no salir victoriosa.

La personalidad exaltada de Delta podría ser su mayor debilidad. Se apresuraría a hacer las cosas en lugar de planificarlas estratégicamente. Sin embargo, su rabia también puede ser destructiva.

Uno de sus rasgos más villanos es su absoluta crueldad. Ella no dejaría de matar inocentes para lograr sus objetivos. Lo que es peor es que se siente más enojada porque sus planes de matar inocentes se arruinan. No tiene empatía ni remordimiento, lo que la convierte en una villana típica pero muy peligrosa del universo Naruto.

Habilidades de Delta

Al ser miembro del círculo íntimo de Kara, Delta tiene habilidades monstruosas. Amenaza a Kawaki con su mera apariencia. En el episodio 198, finalmente vemos Naruto Uzumaki vs Delta. Aunque Naruto se contuvo durante toda la pelea, es un hecho innegable que Delta tuvo contraataques encomiables.

Ella usa Comunication Genjutsu como su Jutsu. La habilidad le permite crear proyecciones que pueden alterar visualmente su entorno. Resulta útil para comunicarse a través de largas distancias.

Sus principales herramientas de elección son el ojo absorbente, los artículos Shinobi, la puerta del espacio-tiempo y un dron espía. Los ojos absorbentes de Delta están conectados al dron espía. Estos son ojos modificados que le permiten soltar ninjutsu. También pueden detectar jutsu dentro de su rango.

Los rayos emitidos por sus ojos pueden contrarrestar las propiedades regenerativas. Delta está equipada con herramientas ninja de alta calidad. Estas herramientas se implantan en ella para darle mayores habilidades de combate.

La puerta del espacio-tiempo ayuda a Delta a viajar hacia y desde el escondite de Kara. La última herramienta de ella es el dron espía. El dron espía tiene un papel importante. Puede almacenar la conciencia de Delta.

El dron está estacionado principalmente en su espalda, pero también se puede considerar de forma remota. Después de la derrota de Delta en manos de Naruto, su conciencia se transfiere a un nuevo cuerpo usando el dron.

Dado que Delta fue construida para el combate, es muy hábil en Taijutsu. Ella muestra una habilidad refinada en artes marciales que también desconcierta un poco a Naruto.

Delta podría modificar su cuerpo según sus requisitos durante las batallas. La modificación corporal más destacada que exhibe es la modificación de sus piernas para formar cohetes. En un nivel más bajo, también puede modificarlos para darle mayor velocidad.

Ella modifica aún más sus piernas en objetos con forma de espada. Además, su fuerza también aumenta debido a la capacidad de modificación de su cuerpo y puede perforar sus uñas a través de las cortezas de un árbol. ¡Advertencia de spoilers!

¿Quién mata a Delta en el anime Boruto?

(Foto: Pierrot) Naruto salva a Kawaki de Delta

Naruto Uzumaki derrota a Delta en el anime Boruto. Ella soportó una serie de golpes y terminó en el suelo. El Séptimo Hokage se acercó a ella y le dijo que no la perdonará por atacar a sus hijos.

Como un último esfuerzo, Delta en el anime Boruto lanza un láser pero este fue bloqueado por un Rasengan. Ella logró absorberlo, pero el rubio siguió usando los Rasengan Gigantes hasta que ella no pudo seguir con tanto chakra acumulado. Todo lo anterior fue una gran batalla de Naruto.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime.