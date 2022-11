Todo el anime que llega a Netflix en diciembre de 2022

Hubo una falta notablemente grande de anime en Netflix en noviembre, ¡así que con suerte, diciembre lo compensará!

Este mes verá la llegada de Dragon Age: Absolution, nuevas aventuras del huevo perezoso favorito de todos, Gudetama, y la nueva película de Nanatsu no Taizai: The Seven Deadly Sins.

Anteriormente, La Verdad Noticias informó sobre un anime de comedia que se ganó una calificación perfecta de los fanáticos. A continuación se muestra la lista programada de anime que llegará a Netflix en diciembre de 2022:

Dragon Age: Absolution (Temporada 1)

Temporadas: 1 | Episodios: 6

Género: Acción, Aventura | Tiempo de ejecución: TBA

Reparto: Ashly Burch, Matthew Mercer, Phil LaMarr, Josh Keaton, Kimberly Brooks

Fecha de lanzamiento de Netflix: viernes 9 de diciembre de 2022.

Es una extraña coincidencia, pero Netflix tiene una cantidad notable de títulos animados con "Dragón" en el título. Tres de los cuatro son títulos de anime.

DOTA: Dragon's Blood, Dragon's Dogma y el próximo Dragon Age: Absolution. Una de las franquicias más populares del estudio de videojuegos BioWare, los fanáticos de Dragon Age estarán más que ansiosos por consumir contenido nuevo.

“Un grupo de magos y ladrones rebeldes se une para hacer frente a una fuerza siniestra que posee un artefacto muy peligroso”.

Gudetama: Del cascarón a la aventura (Temporada 1)

Temporadas: 1 | Episodios: 10

Género: Aventura | Duración: 10 minutos

Reparto: Shunsuke Takeuchi, Seiran Fukushima, Serena Motola, Akiyoshi Nakao, Kerstin Julia Dietrich

Fecha de lanzamiento de Netflix: martes 13 de diciembre de 2022.

Desde 2013, Gudetama ha sido el meme y la encarnación de todos los que hoy simplemente no quieren ser adultos. Amable, perezoso y adorable, Gudetama no es una serie que quieras perderte.

“Gudetama, el huevo perezoso, se suma de mala gana a una aventura sin igual con Shakipiyo, un pollito recién salido del cascarón decidido a encontrar a la madre de ambos”.

Te puede interesar: Netflix expande contrato con Nippon TV y consigue 13 nuevos animes

Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo Parte 1

Netflix presenta la película 3DCG de "Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo"

Director: Bob Shirohata

Género: Acción, Aventura | Tiempo de ejecución: TBA

Reparto: Yûki Kaji, Mikako Komatsu, Ayumu Murase

Fecha de lanzamiento de Netflix: martes 20 de diciembre de 2022

The Seven Deadly Sins (Nanatsu no Taizai) ha sido uno de los programas de anime más populares en Netflix, por lo que no debería sorprender que cualquier película o serie derivada llegue al servicio de transmisión.

El rencor de Edimburgo comenzará a presentar a la próxima generación de héroes en Albion y, además, presentará a los fanáticos a los personajes del spin-off de Seven Deadly Sins, Four Knights of the Apocalypse.

“Cuando fuerzas siniestras amenazan su reino, un joven príncipe emprende un peligroso viaje para salvar a sus seres queridos y descubrir sus poderes”.

Hasta aquí la lista de estrenos de animación japonesa confirmados para diciembre de 2022. Te compartiremos más información de los lanzamientos de Netflix en el futuro.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram